“Detesto i miei genitori” | Al Bano, da lei non se lo sarebbe aspettato

Si è raccontata senza filtri svelando anche i lati oscuri del suo passato e facendo una rivelazione sui genitori e sul motivo, non causato direttamente da loro, per il quale è arrivata a detestarli

È ancora giovanissima ma si sente cresciuta e sa finalmente ciò che vuole dalla vita. Merito anche di un lungo percorso di consapevolezza interiore intrapreso sin dall’età di 13 anni che, con l’aiuto della psicoterapia, l’ha aiutata ad acquisire sicurezza, fare i conti con il suo passato superando le proprie fragilità e cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, con rinnovato ottimismo. Del resto la 21enne ha un cognome di non poco conto, un cognome ingombrante con il quale non sempre è stato facile convivere.

La confessione sui genitori, Jasmine Carrisi rivela tutto

Ma oggi, ha raccontato lei stessa, la sua serenità “è frutto della consapevolezza: vivo senza ansie e sono concentrata unicamente sul presente”. Lei è nientemeno che Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista a Chi nel corso della quale ha parlato sia del suo passato non sempre roseo, che dei progetti lavorativi e di vita per il futuro, della sua vita sentimentale e soprattutto del suo stato d’animo, dopo aver faticosamente conquistato una serenità interiore.

Il lungo percorso di accettazione interiore e le sfide per il futuro

Dalla terapia ha spiegato di aver imparato, anzitutto, “l’importanza dell’accettazione. Per troppo tempo mi sono colpevolizzata per gli errori passati” ha raccontato nell’intervista al magazine diretto da Alfonso Signorini. Rivelando che il suo errore più grande mai commesso “ha a che fare con la sottovalutazione” e spiegando che tutto è nato da alcuni episodi di bullismo vissuti quando era più piccola: “Non è stata una passeggiata fin quì: “C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola – alunni, insegnanti, collaboratori scolastici – per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia. Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire”.

Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana

Alla domanda se avesse mai detestato i suoi genitori per il ruolo mediatico ricoperto da loro praticamente da quando lei è nata, la risposta di Jasmine è stata chiara: “In qualche modo sì. Dopo quel poco simpatico battesimo di fuoco evitavo di accendere la tv e di passare davanti a qualsiasi edicola. Impazzivo all’idea che tutti avessero un’immagine, il più delle volte sbagliata e sgradevole, della mia famiglia”. Aggiungendo però di non averne mai parlato con loro: “Temevo di ferirli e, in fondo, sapevo che non era colpa loro. O almeno non del tutto”. Di contro la 21enne ha spiegato di non aver invece mai provato sofferenza per il “dualismo mediatico Lecciso-Power”: “Quello, per assurdo, non mi ha mai toccata perché, dalla mia, avevo la realtà”.