La famiglia reale e quel vizietto | Carlo III, Harry (ma anche Elisabetta e Filippo): lo fanno proprio tutti

C’è un ‘vizio’ che accomuna i membri della famiglia reale e che potrebbe anche essere sfruttato dai duchi di Sussex per mettere in cattiva luce Kate Middleton. Ecco di cosa si tratta

Di vizi ne abbiamo tutti, chi più chi meno ma se riguardano nientemeno che la casa reale la loro valenza assume ben altro spessore. Ebbene a quanto pare anche i reali avrebbero un vizietto che li accomuna, per alcuni di loro rappresentava o rappresenta un’abitudine quotidiana (con la dovuta moderazione), per altri un ‘errore’ di gioventù, per altri ancora una passione. E potrebbe anche essere ‘usato’ per alimentare distanze e rivalità ormai acclarate, come quella tra i fratelli Harry e William e le rispettive moglie Meghan e Kate? Ciò a cui facciamo riferimento è l’abitudine di consumare bevande alcoliche che sembra riguardare trasversalmente una buona parte dei reali senior inglesi.

Il vizietto dei reali inglesi: cosa li accomuna?

Basti pensare alla compianta regina Elisabetta, che aveva l’abitudine di bere ben quattro drink al giorno: tra questi il gin era sempre presente tanto da aver addirittura lanciato, con le botaniche di Sandringham, una sua linea. Ma un altra bevanda alcolica tanto amata dalla monarca era un cocktail chiamato Dubonnet preparato utilizzando il liquore francese dal medesimo nome. Nell’ultimo periodo della sua vita però la regina ha dovuto interrompere questa sua abitudine di vecchia data, su indicazione specifica dei medici che, date le sue condizioni di salute, le hanno tassativamente proibito di consumare alcolici. Dal canto suo anche Filippo amava le bevande alcoliche e nello specifico le birre: una linea di birre prodotte con orzo biologico proveniente dalla tenuta di Sadnringham è stata infatti

lanciata in sua memoria e dopo la sua morte dalla moglie Elisabetta, dato che Filippo era solito consumarne una a sera. Basti pensare che 22 anni fa pronunciò l’indimenticabile frase “Datemi una birra. Non mi interessa quale, basta che sia birra!” davanti all’allora premier italiano Giuliano Amato, che gli offrì in occasione di una visita nel Belpaese un bicchiere di pregiato vino made in Italy.

La loro è una passione e sono soliti farlo responsabilmente

Passando a Re Carlo III la sua passione per i vini e per l’iconico Martini Cocktail, realizzato con gin e vermut dry è cosa nota. Basti pensare che ogni sera, prima di cena, è solito berne uno prima di stappare una bottiglia a tavola. E, curiosità legata al Martini, porta sempre con sè un apposito bicchiere per degustarlo durante i suoi viaggi, seppur differente da quello indicato dagli esperti in materia. Carlo nutre anche una grande passione per i whisky scozzesi e ne produce anche uno molto pregiato a livello internazionale. E che dire della regina Madre, Elisabeth Bowes-Lyon? Era abituata a bere un bicchiere di gin al giorno, pur in modo responsabile.

Vi sono poi gli errori di gioventù come quelli del principe Harry che nel suo passato ha sofferto di dipendenza dall’alcol, riuscendo comunque ad uscirne. Oggi non ha abbandonato gli alcolici ma li beve con estrema moderazione, seguendo il detto ‘poco ma buono’. Tra le sue bevande preferite vi sarebbe un cocktail realizzato miscelando alla vodka un energy drink. Infine Kate Middleton beveva probabilmente alcolici ai tempi dell’università, quando aveva tempo e modo per andare alle feste con gli amici. Ma alcune foto del periodo (risalgono al 2007) che mostrano una Middleton diversa da quella ‘reale’ scatenarono l’ira della Regina Elisabetta nel 2018, quando vennero diffuse per la prima volta.