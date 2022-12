Lo straziante dolore della Premier dopo la strage: “Non è giusto morire così”

La tragedia consumatasi a Roma ha colpito personalmente la premier Giorgia Meloni, che ha voluto dedicare l’ultimo messaggio di addio, ma anche di rabbia, per l’amica persa

Ha lasciato sgomenti tutti, nessuno escluso la tragedia consumatasi a Roma nel quartiere Fidene.

La lucida follia di Claudio Campiti, il 57enne che ha aperto il fuoco durante la riunione di condomini, non ha lasciato scampo alle vittime.

Un dolore che colpisce anche la premier Giorgia Meloni: fra queste ultime, infatti, c’è Nicoletta, una sua cara amica.

E’ a lei in particolare che la Meloni ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio, pieno di dolore ma anche di rabbia perché è inaccettabile che si possa morire così.

Il lutto di Giorgia Meloni nella tragedia di Fidene

E’ stata la premier a raccontare sul suo profilo Instagram il legame con una delle vittime uccise dal 57enne Claudio Campiti durante la riunione del Consorzio Valleverde.

“Nicoletta era una mia amica” – scrive la premier -. “Era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal comune“, si legge nel post con la foto che la ritrae assieme a lei ed un’altra amica.

“È stato quel senso del dovere a portarla lì, di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d’arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a Roma”, prosegue nel post, nel quale ha spiegato ai suoi follower che il 57enne è ovviamente in stato di fermo augurandosi che la giustizia faccia il suo corso.

La Presidente del Consiglio ha poi posto in evidenza il fatto che il poligono dal quale è stata sequestrata l’arma indebitamente è al momento sotto sequestro.

Secondo gli inquirenti, infatti, l’omicida avrebbe prelevato la mattina stessa della tragedia la pistola dal poligono in questione, quello di Tor di Quinto, e in tal senso sarà necessario accertare come ciò sia potuto accadere.

“Eppure la parola “giustizia” non potrà mai essere accostata a questa vicenda. Perché non è giusto morire così”, evidenzia la premier, che conclude così: “Nicoletta era felice, e bellissima, nel vestito rosso che aveva comprato per la festa del suo cinquantesimo compleanno, qualche settimana fa. Per me sarà sempre bella e felice così”.