Lutto scuote il mondo Mediaset | Il ricordo affranto di Gerry Scotti e Barbara D’Urso

Gerry Scotti ha comunicato come purtroppo una persona a lui molto cara sia deceduta. Dopo tanti anni assieme, il conduttore gli ha dovuto dire addio.

Abbiamo imparato in tutti questi anni ad apprezzare Gerry Scotti per la sua risata contagiosa, il suo modo di fare, nonché di lavorare, sempre allegro e con un piglio giusto al momento giusto. Insomma, il conduttore sa di casa proprio perché ci ricorda sempre la bontà e la genuinità d’animo in ogni circostanza, la stessa che ci ha regalato lui in tutti questi anni di televisione. Non ha mai trattenuto, infatti, nel bene e nel male un’emozione.

Ha riso quando c’era da ridere e ha pianto ascoltando i racconti di vita di altre persone che si sono aperte, parlando del loro dolore, diventato anche se solo per un secondo, anche quello di Scotti. Stiamo parlando, insomma, di una persona straordinaria e molto empatica, che sa calarsi perfettamente nei panni degli altri. Purtroppo, però, il conduttore dal sorriso coinvolgente sta passando in queste ore un momento davvero complicato.

Una persona a lui molto vicina per tantissimo tempo, infatti, se n’è andata, lasciando un enorme vuoto nella vita di Gerry Scotti. Quando si passa lavorativamente tantissimo tempo insieme, si diventa inconsapevolmente famiglia, unita e pronta sempre a sostenere l’altro. Ecco perché la notizia della morte di un suo caro amico e collega lo ha scombussolato profondamente, ma ha consegnato questo dolore ai social, per piangere insieme e condividere il ricordo di chi non c’è più.

Gerry Scotti e l’addio a Jack Zoppi

Domenica 11 Gerry Scotti ha condiviso su Instagram un post che non lasciava spazio ad altre interpretazioni. Un suo caro amico e collega, Giacomo Zoppi, purtroppo è morto. Tutti, però, conoscevamo Giacomo come “Jack“, e così Gerry Scotti l’ha voluto ricordare sui social. “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai”.

Jack Zoppi è stato uno degli storici scalda-pubblico per alcune delle trasmissioni di Mediaset, una fra tutte “Chi vuol essere milionario?”, la foto, infatti, immortala proprio Scotti e Zoppi nello studio del più celebre game show degli ultimi 20 anni. E anche Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy, ha voluto omaggiare l’amico scomparso sotto il post di Gerry Scotti: “Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi…”.

Ma oltre a “Chi vuol essere milionario?”, Jack Zoppi è stato per oltre 20 anni il pubblico anche di altre famosissime trasmissioni di successo come “Ok! Il prezzo è giusto”, “Passaparola” e “Le Iene”. Insomma, Jack era diventato davvero un collega e uno di casa in casa Mediaset, tant’è che anche il regista Giancarlo Giovalli, che ha collaborato proprio con Gerry Scotti per tantissime trasmissioni, ha voluto parlare di Zoppi.

“Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona”, ha spiegato Giovalli. “Ci mancherà tantissimo. Pochi giorni fa mi aveva detto che mancava poco alla sua meritata pensione. Mi aveva confidato che gli faceva un po’ paura pensare di stare per sempre lontano da quello che era stato per tanto tempo il suo mondo. Mi piace pensare quando torneremo a registrare che lui sia ancora lì con noi“.

Ma anche Barbara D’Urso, una volta appresa la notizia della morte di Jack Zoppi, non poteva assolutamente crederci. “Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio…”, ha scritto la conduttrice su Instagram. “Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite…”Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…”