Zia Mara, la stoccata che non ti aspetti durante Domenica In: il bersaglio è la Famiglia Reale

Non c’è puntata di Domenica In che si rispetti senza un’indimenticabile perla della sua conduttrice e anche questa volta Zia Mara ha regalato sorprese in diretta

Gaffe, battuta o una perla da incorniciare? La domenica del resto non è tale se non viene arricchita dai momenti memorabili della storica e amatissima conduttrice di Domenica In. Zia Mara non ha peli sulla lingua e la sua trasparenza rappresenta anche uno dei suoi grandi punti di forza, tanto amata dal pubblico perché è solita dire sempre ciò che pensa. Ebbene anche nel corso dell’ultima diretta dell’11 dicembre, Mara Venier ha sferrato una delle sue ‘stoccate’ rivolta, questa volta, nientemeno che alla Casa Reale inglese. Ma andiamo con ordine.

Mara Venier colpisce ancora: la ‘stoccata’ in diretta

Tra gli ospiti in studio, intervistati nel corso della prima parte della puntata, sono intervenuti Andrea Bocelli insieme ai figli Matteo e Virginia, che hanno ripercorso insieme la vita in famiglia ma anche i successi e gli esordi del padre e dei figli, e non è mancata una parentesi dedicata ad Edi Aringhieri, la madre del tenore, venuta a mancare nel mese di maggio di quest’anno all’età di 84 anni; fu proprio Bocelli ad annunciarlo con un post sui social, ricordando una grande donna nata nel comune di Ponsacco in provincia di Pisa, tumulata nella cappella di famiglia accanto al marito Sandro, deceduto nel 2000; i due gestivano un’azienda agricola ed un’attività di produzione di macchine agricole.

Ironia ed emozioni nella consueta puntata di Domenica In

Tornando a Domenica In la conduttrice ha voluto ricordare, tra le enormi ed indelebili esperienze vissute dal tenore, la sua esibizione davanti alla famiglia reale inglese. Ed è quì che si è lasciata andare ad una vera e propria frecciatina rivolta ad un (ex) reale senior: “Tu, Andrea – ha detto Mara – hai cantato anche davanti alla Regina Elisabetta, a Carlo, a William e… Harry? Ah no lui non c’è mai, è sempre da n’altra parte”. Una stoccata che ha provocato ilarità generale, pronunciata ovviamente con la sana ironia che da sempre contraddistingue la conduttrice e non certo in modo offensivo. Facendo riferimento al fatto che il principe Harry vive ormai da tempo stabilmente in California, negli Stati Uniti, dove si è trasferito con la moglie Meghan Markle.

Dal canto suo Bocelli ha spiegato di trascorrere pochissimo tempo a casa, impegnato con concerti in ogni parte del mondo, richiestissimo praticamente ovunque e ad eventi di vario tipo: “Sono sempre in tourneè, la mia vita è così”. E anche da parte sua non è mancato un pizzico di ironia nel sottolineare di non aver ancora imparato l’inglese: “Non l’ho ancora imparato, infatti mia figlia piccola mi prende sempre in giro”, ha sottolineato sorridendo e rivolgendosi a Virginia, la figlia seduta accanto a lui.