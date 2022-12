Guardate com’è diventato Lorenzo Lamas, la star di Renegade | Vi ricordate di lui?

La nostalgia per le serie anni ’90 è sempre molto forte in coloro che hanno qualche anno in più e che sono cresciuti proprio in quel decennio.

I primi ricordi vanno ovviamente alle sitcom, che ancora oggi vengono talvolta riproposte sui vari canali, specialmente in questo periodo di avvicinamento al Natale. Tuttavia è impossibile dimenticare anche le serie drammatiche e poliziesche che pure hanno appassionato e tenuto incollati ai televisori milioni di persone nel corso degli anni.

Una di queste serie è senza dubbio Renegade, prodotta dal 1992 al 1997 e ideata da Stephen J. Cannell, regista statunitense famoso per aver diretto anche altre serie cult (A-Team, Hunter, Due poliziotti a Palm Beach e molte altre ancora), venuto a mancare nel 2010.

La serie – strutturata in cinque stagioni, ognuna da 22 episodi – era incentrata sull’attività del sergente di polizia Reno Raines, che lavora a San Diego ma che decide di spostarsi a Bay City per indagare su alcuni agenti corrotti, su invito del suo amico Harry Wells, procuratore della città.

Lorenzo Lamas, il duro di Renegade: la sua carriera

Ma chi interpretava Reno Raines? In quanti ricordano il nome dell’attore? Vi aiutiamo noi: il sergente di polizia della serie Renegade era impersonato da Lorenzo Lamas, che tutti ricordano assieme all’inseparabile moto, la Harley-Davidson Softail Standard 1340.

Muscoli d’acciaio, capello lungo e sguardo da divo, Lorenzo Lamas è davvero un’icona degli anni ’90, anche se in realtà la sua carriera nel cinema e in TV era cominciata già molto prima.

La sua primissima apparizione sul grande schermo è addirittura nell’iconico Grease, anche se è proprio negli anni ’90 che Lorenzo Lamas comincia ad avere parti di livello: basti pensare a Nome in codice: Alexa, Confronto finale e Back to Even.

In televisione Lorenzo Lamas era stato protagonista della serie Falcon Crest, diventando molto famoso grazie al ruolo di Lance Cumson, playboy assetato di denaro e potere.

Terminata l’esperienza di Renegade, Lorenzo Lamas ha ottenuto una parte in Beautiful: l’attore di Santa Monica ha infatti indossato per due anni i panni del pompiere Hector Ramirez.

Ma cosa fa oggi Lorenzo Lamas? Che fine ha fatto il sergente della serie Renegade che faceva impazzire le donne? Oggi l’attore americano ha 64 anni e ha alle spalle una vita privata a dir poco movimentata.

Cinque matrimoni e cinque figli: oggi è fidanzato, ecco con chi

Lamas, infatti, è stato sposato per ben 5 volte. L’ultima moglie, Shawna Craig, sembrava essere quella giusta, ma nel giugno 2018 Lamas ha chiesto il divorzio dalla sua quinta moglie citando “differenze inconciliabili”. L’artista si è poi fidanzato con Kenna Scott nel febbraio 2021.

Nel corso di tutti questi anni (e rapporti) l’attore di Santa Monica è diventato papà ben cinque volte: AJ e Shayne sono nati dalla relazione con Michele Smith, mentre Alexandra Lynne (1997), Victoria (1999) e Isabella Lorenza (2001) sono i tre figli venuti alla luce dall’unione con Shauna Sand, sposata con l’attore di Renegade dal 1996 al 2002.

In tv è comparso di recente nelle serie Bail Out e Jane the Virgin, mentre la sua ultima apparizione al cinema è nel film Bleach (2020) del regista Elmer Paxton.

Su Instagram l’ex Reno Raines di Renegade è seguito da oltre 31.000 follower: nelle foto Lamas compare assieme alla sua famiglia e talvolta anche in sella alla sua amata Harley-Davidson.