Harry e Meghan, la docu-serie fa scintille: i Sussex scatenati | Quante accuse ai reali

Nel Regno Unito (e non solo) non si parla d’altro della docu-serie con protagonisti Harry e Meghan, sbarcata su Netflix l’8 dicembre (anche in Italia).

Per ora sono stati pubblicati sulla piattaforma i primi tre episodi, mentre le altre tre puntate della docu-serie sono attese per giovedì 15 dicembre. Tuttavia, anche se siamo solo a metà i tabloid britannici sono già scatenati. Proprio nelle scorse ore è uscito un nuovo trailer che anticipa la parte successiva della docu-serie. In questo breve filmato, come riporta anche il Daily Star, il principe Harry non le manda a dire e si scaglia nuovamente contro la Famiglia Reale.

Il Duca di Sussex afferma chiaramente che Buckingham Palace avrebbe mentito per proteggere suo fratello, il principe William. Harry non si ferma qui, aggiungendo che i membri della ‘Firm’ non avrebbero mai protetto lui e Meghan: per farla breve i reali “non erano mai disposti a dire la verità” per proteggere lui e sua moglie.

“Erano disposti a mentire per proteggere mio fratello. Non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggerci“, le dure parole di Harry, che rischiano di provocare un nuovo scossone all’interno della Royal Family.

“Sono stata data in pasto ai lupi”: parole durissime di Meghan

Il trailer inizia mostrando una clip di Harry e Meghan al loro ultimo fidanzamento reale, con Harry che afferma: “Mi chiedo cosa ci sarebbe successo se non fossimo usciti quando l’abbiamo fatto”.

In seguito si vede Harry che filma un video diario su un aereo, dicendo alla telecamera: “Siamo su un volo per la libertà”, prima di citare una “mistificazione istituzionale”.

“Non sono stata gettata in mezzo ai lupi. Sono stata data in pasto ai lupi”, afferma poi Meghan. Parole, quelle pronunciate dall’ex attrice della serie Suits, che stanno già facendo molto clamore.

Andando avanti con il trailer, Harry si sofferma sulla loro decisione di rinunciare ai titoli reali: “Per passare al capitolo successivo, devi finire il primo capitolo”, sottolinea il Duca di Sussex.

“Ci ha dato la possibilità di creare quella casa che avevamo sempre desiderato”, ha poi aggiunto sua moglie, Meghan Markle.

“Una lotta per cui valeva la pena combattere”

Alla fine del trailer Harry ribadisce un concetto fin troppo chiaro: “Pensavo fosse una lotta per cui valeva la pena combattere”.

I primi tre episodi di Harry e Meghan, che hanno suscitato molto scalpore, si sono concentrati sui primi giorni della loro storia d’amore, sulla loro infanzia e sull’impatto che ha avuto la stampa sulla vita del secondogenito di Carlo e Diana.

L’impressione dei tabloid britannici e di tutti gli esperti reali è che i successivi tre episodi siano destinati a scatenare ancora più dibattiti, contribuendo ad allargare la crepa tra i Sussex e la Famiglia Reale.