“Ho ucciso un uomo, dategli sepoltura”: messaggio agghiacciante nella scheda elettorale | Mistero alla svolta?

Resta ferma la pista dello scherzo, sebbene non sia la privilegiata. E ora è un impronta che potrebbe far luce nelle indagini

Erano in corso le operazioni di spoglio in modo tranquillo e sereno quando, a un certo punto, un messaggio da brivido lasciato su una scheda elettorale ha fatto trasalire il Presidente.

E’ accaduto lo scorso 26 settembre a Villasanta, un comune italiano di poco più di 14mila abitanti situato nella provincia di Monza e Brianza in Lombardia.

Nel comune brianzolo si stavano svolgendo, come da consuetudine, le operazioni di spoglio per le elezioni dei membri della Camera dei deputati.

Durante gli scrutini il Presidente del seggio in questione stava aprendo una delle tante schede rosa, quando è stato trovato un’inquietante messaggio indirizzato alle forze dell’ordine.

Villasanta, il messaggio choc sulla tessera elettorale: dopo mesi trovata l’impronta

Il messaggio sulla scheda elettorale recitava: “Per le forze dell’ordine. Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego”.

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, che hanno aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere al fine di poter avviare le indagini necessarie per scoprire la verità dietro quel grottesco messaggio.

Secondo i quotidiani e il MonzaToday ad oggi non è stato trovato alcun corpo, ed è per questo che non si esclude la pista dello scherzo.

Che si tratti di una ragazzata di cattivo gusto? Non può essere di certo escluso, ma a quanto emerso da alcune fonti locali non sarebbe la pista privilegiata.

E’ certo che qualcuno abbia scritto quel messaggio, e che quella persona possa essere un residente di Villasanta che la sera del 25 settembre si è recato alle urne a votare lasciando la propria carta d’identità.

Il suo nome, dunque, dovrebbe per forza apparire nei registri ufficiali.

La speranza nell’impronta digitale

Il secondo elemento riguarda le impronte digitali.

Il presunto assassino o chiunque abbia, nel dubbio, fatto la bravata, ripiegando la tessera elettorale avrebbe lasciato almeno un’impronta digitale ben definita, che la Scientifica avrebbe individuato a distanza di due mesi e mezzo dall’accaduto.

Le indagini, tuttavia, non sono semplici come si potrebbe pensare.

Sebbene Villasanta sia un piccolo centro, come anticipato, di poco più di 14mila abitanti, i cantieri attualmente aperti, come specificato dal MonzaToday, sono numerosissimi.

Altrettanto numerose, poi, sarebbero le opere incompiute nella zona e le aree dismesse, rendendo le indagini particolarmente difficoltose.

Le tante zone abbandonate rallentano la possibilità di individuare una zona ben specifica dove il presunto corpo sarebbe stato seppellito.

Viene ad ogni modo spontaneo chiedersi come mai la vicenda non sia trapelata fino ad oggi.

Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano locale, la decisione comune sarebbe stata presa con l’obiettivo di non diffondere panico ingiustificato fra la popolazione fino a quando non vi fosse stata la certezza che si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto o di una confessione anonima.

L’unica speranza è che incrociando l’impronta con i dati nei registri si possa far luce sull’accaduto, ma è altrettanto probabile che la persona in questione possa aver utilizzato una falsa identità proprio per non farsi scoprire.