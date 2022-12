Lufthansa, 20mila nuovi posti di lavoro: ecco come candidarsi e quali i profili ricercati

Mentre a Londra prosegue lo sciopero di migliaia di addetti alla sicurezza negli aeroporti, mettendo al rischio i voli natalizi, il gruppo Lufthansa chiude il 2022 con un rialzo positivo che consentirà un ingente numero di assunzioni

Grosse novità in arrivo nel gruppo Lufthansa, che chiude il 2022 con ricavi nettamente superiori alle attese.

Nonostante le enormi difficoltà verificatesi nel settore dopo la pandemia Covid-19 e il drastico taglio di personale in tantissimi aeroporti e compagnie, il gruppo Lufthansa sembra andare decisamente controcorrente rispetto a questa terribile tendenza, chiudendo il 2022 con un ricavo superiore del previsto.

L’obiettivo, come si legge in una nota della compagnia aerea, è quello di arrivare nel 2026 ad essere la compagnia più green d’Europa, con un importante aggiornamento della flotta attualmente a disposizione.

Ma gli obiettivi sono ambiziosi anche il altro senso, e potrebbero interesse migliaia di cittadini italiani.

Lufthansa, infatti, ha annunciato un maxi piano assunzioni di ben 20mila posti.

Ecco quali sono i profili ricercati e come candidarsi.

Lufthansa: via al piano assunzioni per 20mila posti di lavoro. Ecco come candidarsi e quali sono i profili ricercati

Il piano di assunzioni è, senza dubbio, un’offerta da non lasciarsi sfuggire in un momento storico come questo, soprattutto alla luce del fatto che i profili aperti riguardano sia personale di bordo che di terra.

Se non siete amanti dell’aereo, dunque, niente paura: sarà possibile inoltrare candidature anche per lavorare sulla terra ferma o dal proprio ufficio.

Il grosso gruppo, terzo al mondo per numero di passeggeri annui, ha lanciato il maxi piano assunzioni in diversi Paesi europei, in particolare Belgio, Germania, Austria e Svizzera, ma non mancheranno le posizioni anche in Italia.

Il maxi-recruiting prevede, ovviamente, figure professionali differenti fra loro e per le quali, dunque, sono richiesti requisiti differenti.

Le posizioni principalmente richieste sono:

Piloti

Assistenti di volo

Tecnici specialisti IT

Avvocati

Le assunzioni riguarderanno, ovviamente, non solo la capogruppo Lufthansa, ma anche le altre compagnie: la svizzera Swiss e la tedesca Eurowings.

Come candidarsi?

Come anticipato le posizioni aperte sono in tutte le sedi europee, ma anche in Italia sono previste assunzioni.

Per potersi candidare basterà collegarsi al sito ufficiale della compagnia aerea e cliccare sulla voce “LAVORA CON NOI”.

Sulla voce del menù troverete tutte le posizioni attualmente aperte, verificare se si è in possesso dei requisiti richiesti per poi procedere alla candidatura online, allegando il proprio CV che dovrà essere aggiornato attraverso il form preimpostato della compagnia.

Non scoraggiatevi sulle posizioni italiane: come riportato dal Sole24Ore, infatti, Ita Airways sta continuando le interlocuzioni con Lufthansa che, come specificato dalla stessa compagnia, è stato individuato dal Mef come potenziale gruppo alleato con cui sottoscrivere una collaborazione.

Attualmente le posizioni aperte sono 1500, ma il piano assunzionale, come anticipato, prevede arruolamenti decisamente ben più numerosi.

Per cui in bocca al lupo e continuate a tenere sott’occhio questa compagnia in crescita e le sue opportunità di lavoro!