Lutto grave per uno degli ex volti di punta de La Prova del Cuoco: “Ti odio”

Momenti di grande commozione, un lutto importante e improvviso ha stravolto in questi giorni la vita di uno degli ex volti di punta de “La Prova del Cuoco”.

Prima di “E’ sempre Mezzogiorno”, su Rai Uno per vent’anni la fascia mattutina è stata dominata da Antonella Clerici con la “La Prova del Cuoco”, programma che ci ha anche permesso di conoscere meglio e apprezzare la conduttrice, divenuta il volto nonché il simbolo delle 12:00 in televisione. Non si può immaginare, infatti, un programma che parli di cucina a mezzogiorno senza la Clerici.

Ci avevano provato con Elisa Isoardi quando sostituì la Clerici che era in maternità, ma i risultati furono davvero deludenti, a dimostrazione del fatto che in certi casi non sono tanti i format, quanto chi li conduce a fare la differenza, decretando così anche il successo del programma. Così, dopo alcuni anni turbolenti in Rai, la Clerici ha ripreso il comando con “E’ sempre mezzogiorno”. Stiamo parlando di un programma che funziona e che sa parlare di cucina trasversalmente. Eppure, a volte le sfide tra pomodoro e peperone mancano.

Ma non solo. Quel programma ha dato la possibilità a tantissimi cuochi amatoriali e non, non solo di farsi conoscere, ma di affermarsi anche nel mondo della cucina divenendone dei beniamini amati e apprezzati dal pubblico. Ecco perché la notizia di un lutto improvviso per uno degli ex volti de “La Prova del Cuoco”, ha lasciato tutti sgomenti e senza parole.

Simone Rugiati e il lutto improvviso che lo ha colpito

Forse non tutti sanno che i primi passi nel mondo non solo della televisione, ma anche della cucina lo chef Simone Rugiati li ha mossi proprio dentro lo studio de “La Prova del Cuoco”, accanto ad Antonella Clerici. Da allora poi per lo chef è stato solo un crescendo di apprezzamento e di pubblico che segue affettuosamente Rugiati anche sui social, dove continua a parlare di ricette, ma anche di progetti benefici a cui prende parte.

Purtroppo però questa sorta di “spazio felice virtuale”, è stato bruscamente interrotto da una terribile notizia che ha colpito in queste ore lo chef. Rugiati, infatti, ha voluto condividere con i suoi follower il momento di dolore che sta attraversando in questi giorni. Su Instagram sono apparse delle stories dello chef che non lasciano il dubbio purtroppo a qualsiasi altra interpretazione.

In una prima story, lo chef ha scritto come si sentisse a terra in tutti i sensi, per poi rivelare in quella successiva il motivo del suo malessere e turbamento. E’ morta improvvisamente, infatti, la migliore amica di Simone Rugiati. Con lei lo chef ha condiviso davvero di tutto: gioia, dolore, lacrime, risate e al solo pensiero di non poterlo più fare, Rugiati si scaglia duramente contro la vita che sa spesso essere davvero spietata, crudele e ingiusta, magari proprio verso chi non se lo sarebbero nemmeno meritato affatto.

Così, infatti, ha scritto Simone Rugiati sui social: “R.I.P. Oggi ti sei portato via la mia migliore amica… troppo, troppo presto. Ti odio”.