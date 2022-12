Under 35 e prestiti: è sempre più frequente il ricorso ai finanziamenti anche per acquisti di modico valore 

Cresce il numero di giovani che fanno ricorso ai finanziamenti e soprattutto gli ultimi assumono formule completamente diverse rispetto a solo qualche anno fa e decisamente più convenienti anche per chi, come i più giovani appunto, non abbia una grossa stabilità finanziaria. Così si potrebbero facilmente riassumere gli insight di numerosi studi su under 35 e prestiti.

Perché i giovani amano prestiti e finanziamenti e per cosa li sfruttano

Sono studi che, per scendere più nel dettaglio, confermano come tra gli italiani che negli ultimi dodici mesi hanno chiesto un finanziamento per l’acquisto di beni o servizi almeno uno su quattro ha meno di trentacinque anni. Si tratta in almeno il 6% dei casi di under 25 e nel 18% dei casi di giovani tra i 25 e i 34 anni: dati in crescita di quasi un punto percentuale rispetto alla rilevazione immediatamente precedente. La ragione principale per cui i giovanissimi fanno sempre più spesso ricorso a prestiti e altre formule simili non è difficile da immaginare: l’instabilità economica del momento, unita all’inflazione e al costo della vita che crescono, abbatte la capacità di spesa e favorisce l’indebitamento. Solo per una piccola percentuale di giovanissimi però, ed è questo un altro dei risultati che hanno in comune la maggior parte di studi su under 35 e prestiti, chiedere un finanziamento per cambiare l’auto o acquistare a rate un iPhone XR su siti specializzati in elettronica ricondizionata come Certideal equivale a indebitarsi: prova ne è il fatto che nella maggior parte dei casi i più giovani hanno all’attivo più piani simili contemporaneamente. Spesso i giovanissimi non chiedono, insomma, un prestito per acquistare prodotti o servizi che altrimenti non acquisterebbero ma per avere maggiore libertà di gestione delle proprie spese mensili o annuali.

La flessibilità delle formule più nuove per finanziamenti e prestiti, come in parte già si accennava, gioca un ruolo non indifferente in questo senso: in qualche caso tassi e interessi sono ridotti in virtù della giovane età dei richiedenti e particolare successo ha avuto negli ultimi mesi il Buy Now Pay Later, una formula che online soprattutto e sfruttando portafogli digitali come PayPal, ScalaPay, ClearPay, Klarna permette di pagare a rate (di numero limitato, in genere tre) senza interessi. Non dovendo sostenere costi aggiuntivi, i più giovani sfruttano finanziamenti come gli ultimi anche quando le cifre da spendere sono limitate: non a caso i dati vogliono che il compra ora e paga dopo – sempre più comune anche in Italia: lo userebbe già almeno un consumatore su due – sarà quest’anno una delle formule di pagamento più sfruttate per i regali di Natale e i saldi di fine stagione. Anche le categorie di prodotti e servizi che i più giovani comprano grazie ai finanziamenti confermano come questi siano apprezzati soprattutto in virtù della loro praticità e versatilità e, nell’ambito degli acquisti online, perché non interrompono e rendono priva di “frizioni” l’esperienza di shopping: a rate o grazie ai finanziamenti gli under 35 comprano soprattutto device elettronici, come gli smartphone di ultima generazione; solo a distanza vengono abbigliamento e accessori, mobili e complementi d’arredo e prodotti beauty.