“Mai sentito un dolore così”: la drammatica confessione dell’iconica rockstar

La notizia ha rattristato tutti i fan dei Rage Against The Machine, una delle band di maggiore influenza nel rock anni ’90.

Il bassista del celebre gruppo di Los Angeles, diventato famoso in tutto il mondo grazie a brani come Killing in the Name, Bullet in the Head e Bulls on Parade, ha rivelato di aver intrapreso una battaglia contro il cancro, affermando di non aver “mai provato un dolore simile”.

Tim Commerford, 54 anni, ha spiegato che gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata, che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico ‘horror’ pochi mesi dopo che la band era partita per il tour che celebrava il loro ritorno sulle scene dopo la separazione.

Commerford, a cui è stata rimossa la prostata, ha preferito tenere tutto segreto: solo la sua famiglia e gli altri musicisti della band sapevano del cancro.

“Mi ha messo in ginocchio”: lo straziante racconto del bassista

“Ho lottato ed è difficile. Potrebbe non sembrare molto, ma riuscire ad affrontare una conversazione senza emozionarmi e avvertire un senso di soffocamento è davvero una vittoria per me”, le parole del bassista dei RATM, riportate anche dal Sun.

Parlando poi della sofferenza fisica dopo l’intervento chirurgico, Tim Commerford non ha dubbi: “Non ho mai sentito un dolore del genere. Mi sono sempre sentito come se avessi un’alta tolleranza al dolore, ma questo mi ha davvero messo in ginocchio – ha detto il musicista – Anche ora che il dolore è finalmente passato non sono ancora riuscito ad alzarmi, anche se mi sto allenando”.

Tim Commerford ha poi sottolineato che la diagnosi, l’operazione e il difficile recupero lo hanno segnato profondamente anche sul piano psicologico: “È molto difficile per me non crollare e non emozionarmi”, ha detto il bassista dei Rage Against The Machine.

Tim ha rivelato di aver scoperto il cancro quasi per caso, ovvero dopo una serie di controlli per una polizza di assicurazione sulla vita. I livelli di PSA, che rilevano il cancro alla prostata negli uomini, continuavano a salire ed è per questo che il musicista rock si è sottoposto ad una biopsia: proprio questo esame ha permesso ai medici di individuare il cancro.

In estate problemi anche per Zack de la Rocha

La star ha detto di essersi pentito di non aver fatto esami specifici prima di allora, dato che suo padre è morto di cancro a 70 anni e sua madre a 40 anni.

Qualche mese fa i Rage Against The Machine hanno cancellato i loro concerti in Scozia, gettando nello sconforto tutti i loro fan. La famosa band avrebbe dovuto esibirsi al Royal Highlands Centre di Edimburgo ad agosto, ma il live è stato annullato.

La band di Los Angeles ha poi interrotto tutto il tour europeo a causa dei problemi di salute che hanno interessato il cantante del gruppo, Zack de la Rocha, infortunatosi alla gamba lo scorso luglio durante un concerto a Chicago.