Potresti avere una moneta rara nel portafoglio! | Questa versione vale 30 volte il suo valore

La moneta, spesso ignorata, potrebbe in realtà rivelare un valore non indifferente. Controllate: potrebbe essere nascosta nel vostro portamonete!

Per chi non si occupa di numismatica risulta difficile comprendere come è possibile che alcune monete abbiano un valore altissimo.

Che siano monete “vintage” come alcuni tipi di lire, o monete ancora in circolazione come l’euro, alcuni “spiccioli” possono nascondere un grandissimo valore che, purtroppo, la maggior parte di noi ignora.

Soprattutto siamo soliti ignorare le monetine più piccole come i 5 centesimi, sia per il loro scarso valore sia perché, comunemente, viene più spontaneo controllare quelle da uno o due euro.

Ebbene, questo articolo vi svelerà proprio come riconoscere la versione di 0,5 centesimi con un valore decisamente superiore a quello iniziale.

Per scoprirlo basterà controllare la parte retrostante della moneta sulla quale vengono incisi i simboli.

In questo caso, ce n’è uno in particolare che potrebbe essere un pezzo da collezione.

Monete a 5 centesimi: ecco quanto può valere questa versione

In tanti vi sarete chiesti la ragione per la quale alcune monete valgono tanto.

La risposta non è univoca: sono vari, infatti, i fattori che incidono sul valore di una moneta, come la sua rarità.

Ma c’è un fattore che vi lascerà sorpresi: gli errori di conio.

Ebbene sì, quando una moneta durante la fase di tiratura nel conio ha manifestato difetti, il suo valore può salire vertiginosamente.

Lo stesso ragionamento, in sostanza, che viene fatto per gli orologi.

Non tutte le monete con errori di conio, ovviamente, valgono una fortuna.

Il loro valore, infatti, dipende da altri fattori, quali la qualità della moneta e il quantitativo di monete con lo stesso difetto.

In questo caso, quella che sembra essere una moneta indesiderata come i 5 centesimi potrebbe nascondere un discreto valore.

Si tratta della cinque centesimi con raffigurato il Colosseo, ma vi sono altri dettagli che la rendono speciale.

In alto a sinistra è posizionata la lettera R, che indica la Zecca di Roma. Un po’ più in basso si trova il simbolo con le lettere R ed I sovrapposte, che indicano la Repubblica Italiana.

Al centro, sotto il simbolo del Colosseo, si trovano il millesimo di conio e le iniziali dell’autore della moneta: Ettore Lorenzo Frapiccini, indicato con la sigla ELF.

Come in ogni moneta, poi, il bordo è adornato dalla classica cornice di stelle che indica gli Stati dell’Unione Europea.

La parte frontale riporta il numero 5 in grande con sotto la dicitura cent, e il mondo sullo sfondo con le caratteristiche 6 linee delimitate ciascuna da due stelle che simboleggiano, anche in questo caso, l’unione europea.

Ma qual è il suo valore?

Pur non essendo una moneta desiderata questa versione può raggiungere un valore discreto, ma che deve avere una specifica caratteristica oltre a quella riportata prima.

La moneta, infatti, deve essere stata stampata nel 2003, un anno ritenuto non comune a causa della scarsa tiratura di monete.

Una 5 centesimi del 2003 con queste caratteristiche ha un valore 30 volte rispetto a quello iniziale, dunque 15 euro.

Non una fortuna ma di certo considerevole e potenzialmente in crescita.

Sempre meglio, dunque, controllare nel portafoglio: conservare questo tipo di monete è sempre un affare, o volendo potrete rivenderla a collezionisti del settore e numismatici.

Controllate, soprattutto, gli errori di conio: alcune monete potrebbero valere una fortuna!