Sigarette, arriva il clamoroso divieto: ecco chi non potrà comprarle | La nuova legge fa discutere

In molti ricorderanno di certo la storica svolta del 10 gennaio 2005, giorno in cui entrava in vigore in Italia la legge 3/2023 che vietava il fumo nei luoghi pubblici chiusi.

Una decisione epocale, dato che l’Italia fu il primo tra i grandi Paesi europei a regolamentare il fumo in tutti i locali chiusi pubblici e privati, tra cui anche i luoghi di lavoro e gli ambienti destinati all’ospitalità. Sulla scia della legge italiana, che venne considerata un vero e proprio modello in tutta Europa, furono introdotte diverse legislazioni a tutela del fumo passivo, non solo nel Vecchio Continente: nel corso degli anni, infatti, anche alcuni paesi del resto del mondo introdussero leggi che vietavano il fumo, in alcuni casi senza neppure prevedere la possibilità di attrezzare sale per fumatori.

Diverse nazioni hanno pertanto condotto una battaglia serrata contro il fumo di tabacco. Un approccio che vede in prima linea anche la Nuova Zelanda, che ha appena approvato un piano che ha come obiettivo quello dell’eliminazione graduale del fumo di tabacco.

La Nuova Zelanda vieta il fumo a tutti i nati dal 1 gennaio 2009 in poi

La decisione della Nuova Zelanda sta suscitando molto scalpore perché non ammette scorciatoie. Il paese oceanico ha infatti imposto un divieto che finora non si era mai visto in nessun altro Stato.

Stando a quanto previsto dalla nuova legge, approvata dal Parlamento neozelandese con 76 voti a favore e 43 contrari, il tabacco non potrà più essere venduto a tutti i nati dal 1 gennaio 2009 in poi.

Per ora, quindi, non possono comprare le sigarette i ragazzi che hanno meno di 14 anni, ma con il passare del tempo la soglia di età continuerà ovviamente a salire. Tra un decennio, infatti, nessuno sotto i 24 anni potrà acquistare sigarette, mentre tra 20 anni saranno gli under 34 quelli che non potranno comprare del tabacco.

Tra mezzo secolo per acquistare le sigarette in tabaccheria occorrerà dimostrare di avere almeno 64 anni: chiaramente l’obiettivo delle autorità sanitarie è quello di fare in modo che per quella data il fumo di tabacco sia ormai sostanzialmente scomparso.

Addirittura l’obiettivo che si è posto il governo neozelandese è ben più ambizioso e guarda ad una scadenza molto più vicina. La Nuova Zelanda, infatti, cercherà di liberarsi completamente dal fumo di tabacco già entro il 2025.

Ridotto anche il numero dei venditori e diminuita la quantità di nicotina

Nella nuova legge approvata dal parlamento neozelandese viene ridotto anche il numero dei rivenditori autorizzati a vendere tabacco. Ad oggi, infatti, in Nuova Zelanda i rivenditori di tabacco sono circa 6.000: con la nuova legge il numero scenderà a circa 600.

E non è tutto, perché la nuova legge approvata dal Parlamento della Nuova Zelanda va a diminuire anche la quantità di nicotina consentita nel tabacco che viene fumato.