Torino, piange statua raffigurante Gesù Cristo: i fedeli gridano al miracolo – VIDEO

Dall’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, una statua raffigurante Gesù Cristo lacrimerebbe copiosamente al Parco di Stupinigi, in provincia di Torino. Per i fedeli non ci sono dubbi: siamo di fronte a un miracolo.

Cosa è reale e cosa non lo è? Sembra una domanda semplice, a tratti elementare, eppure non è sempre così immediata la risposta. Ciò che è reale, infatti, potrebbe anche essere il frutto di una suggestione così vera, da sembrare esse stessa mossa dalla ragione. Motivo per cui, se c’è chi crede ai miracoli, c’è chi inorridisce solo alla parola, proprio come sta accadendo in questi giorni in provincia di Torino.

Ci troviamo, al Parco di Stupinigi, un’area naturale molto ampia perfetta per delle lunghe passeggiate o per delle intense sessioni di preghiera. Così, dall’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, un gruppo di fedeli crede fermamente di aver assistito a un vero e proprio miracolo. Una statua raffigurante Gesù Cristo, infatti, lacrimerebbe copiosamente da giorni, stando alla testimonianza di alcuni volontari dell’associazione La luce dell’Aurora, il gruppo in preghiera nella Taverna degli Angeli, si sarebbe accorto di una lacrima uscita proprio dal viso della statua.

Passato lo stupore, i fedeli hanno documentato il miracolo, postando sui social il video della statua che lacrima. Su Facebook il gruppo di fedeli ha scritto, infatti, come “Lacrime copiose hanno rigato il volto del Cristo, nel parco di Stupinigi”.

Miracolo nel Parco di Stupinigi, ma non per tutti

Ben presto, però, la testimonianza del miracolo è diventata virale sui social, tant’è che è stata ripresa e ripubblicata anche da altre associazioni religiose, come la “Beata Eustochio Patrona degli Esorcisti Monaca Benedettina Padova 1444/1469” che ha commentato così il miracolo su Facebook. “Gesù piange…. È accaduto ieri 8 dicembre 2022 alle 18,30 a Stupinigi, in provincia di Torino. Un gruppo di fedeli si era raccolto nella Taverna degli Angeli per pregare per una famiglia in difficoltà, quando uscendo, si sono accorti che la statua del Sacro Cuore di Gesù lacrimava. Lacrime copiose hanno rigato il volto di Gesù…”.

Ma siamo davvero di fronte a un miracolo? La scultura di Gesù, infatti, è stata consegnata alla Curia di Torino che ha aperto un’inchiesta. Eppure, non tutti sembrano convinti dal presunto prodigio. Come riportato da ‘Leggo’, infatti, il sito di fact checking Bufale.net non crede assolutamente al miracolo. “Se osserviamo con attenzione il video, notiamo che il liquido trasparente che riga il volto della statua di Gesù risulta immobile, dunque non è possibile assistere a una lacrimazione in atto. La notizia del miracolo, quindi, è ridotta alle parole dei fedeli presenti in quel momento”. Spetta ora alla Curia decretare la lacrima divina oppure no.

Nell’attesa, però, la statua raffigurante Gesù Cristo a Torino non è di certo l’unica ad aver presumibilmente lacrimato. Nel 1953, infatti, a Siracusa una coppia di giovani sposi gridò al miracolo quando vide lacrime umane uscire da un quadretto di gesso raffigurante il cuore immacolato di Maria. All’epoca, dopo attente analisi, si parlò senza dubbio alcun di lacrimazione prodigiosa.

E anche in tempi più recenti, nel febbraio del 1995, la Madonnina di Civitavecchia divenne un caso mediatico e religioso, dopo aver lacrimato sangue umano per ben 14 volte. E anche in quel caso l’esame escluse la presenza di marchingegni o altre anomalie, le lacrime, insomma, erano vere.