Giallo di Natale: trovato morto, completamente nudo e avvolto dalle luci di Natale | Cos’è successo?

E’ giallo sulla morte di un uomo trovato nudo a casa e avvolto dalle luci di Natale. A trovare il corpo, ormai senza vita, è stata la vicina di casa.

Una storia a tratti raccapricciante, tanto da essersi “guadagnata” l’appellativo di “Giallo di Natale”, quella successa a Cesena, dove un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita dalla sua vicina di casa. Stando alle prime ricostruzioni, nel primo pomeriggio di mercoledì 14 dicembre la vicina, allarmata, ha deciso di andare dal 76enne, per lui, però, non c’era più nulla da fare.

L’uomo, infatti, era morto ed era completamente nudo. Attorno al collo e alle caviglie aveva le tipiche luci di Natale che servono per addobbare l’albero, il presepe e la porta d’ingresso di casa. Più che il decesso in casa, piaga dilagante tra i più anziani, a lasciare tutti sgomenti è stato il ritrovamento del cadavere in quelle condizioni raccapriccianti e a tratti sadiche.

Motivo per cui, anche il magistrato incaricato, Federica Messina, ha voluto vedere quella che sembra essere a tutti gli effetti una scena del delitto misteriosa. Pur non scartandosi nessuna ipotesi al momento, infatti, sembra abbastanza evidente per gli inquirenti che il 76enne sia stato ucciso. C’è da capire solo perché e chi è il suo assassino.

Una morte da mille dubbi: l’uomo è morto per un gioco erotico finito male?

Sulla morte dell’uomo, tuttavia, non si sa al momento tantissimo trattandosi di un caso più che delicato. Le indagini procedono, ma gli inquirenti per ora non si sono sbilanciati più di tanto al riguardo. Si aspettano, infatti, i risultati delle verifiche e delle analisi effettuate dagli specialisti della scientifica di Bologna. Eppure, resta una delle ipotesi più accreditate la morte per folgorazione dell’uomo, anche perché sono stati chiamati sul posto i tecnici dell’Enel. L’impianto elettrico in via Marconi, infatti, era vecchio, motivo per cui non si può escludere un guasto che ha causato un incidente domestico.

Eppure, non escludendo del tutto la morte per scossa elettrica, resta da capire perché l’uomo non solo fosse completamente nudo, ma sia stato trovato con le lucine attorno al collo e alle caviglie, un indizio questo che fa intendere come il 76enne non fosse da solo a casa quando è morto. Proprio per questo non si esclude l’omicidio e che l’anziano conoscesse il suo carnefice.

Eccezion fatta, infatti, per il rubinetto dell’acqua trovato aperto, il resto della casa appariva in ordine, non si è trattato quindi di un’effrazione o di una colluttazione una volta accortosi l’uomo di non essere più da solo in casa. Gli inquirenti in queste ore, quindi, devono capire se sia magari di un omicidio volontario o preterintenzionale, in questo ultimo caso, non si può escludere allora che si sia trattato di un gioco erotico finito male e che l’altra persona, spaventata, sia scappata lasciando l’uomo da solo in casa, ormai senza vita. Al momento, quindi, non si può escludere nessuna pista, malgrado sia davvero inquietante il “Giallo di Natale”.