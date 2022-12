Il Destino di Onit | Intervista esclusiva ad Antonio Pettinato: “Fantascienza con tasso di sano realismo”

Antonio Pettinato è nostro ospite oggi per raccontarci la sua ultima opera, Il Destino di Onit. Il libro è stato pubblicato quest’anno da Santelli Editore e racconta una storia molto particolare in un mondo utopistico.

Scritto in maniera meticolosa e con uno stile moderno e scorrevole, il libro ci porta al suo interno e ci ha coinvolto nella lettura dalla prima all’ultima pagina. L’autore, qui intervistato in esclusiva, è Antonio Pettinato un uomo di estrema cultura e di una sensibilità fuori dalla norma. Ora però vi lasciamo alle sue parole.

Il Destino di Onit, a che genere appartiene il suo romanzo?

Apparentemente fantascientifico, in effetti permeato da un forte tasso di sano realismo. L’aver ambientato il romanzo nella Costellazione di Andromeda è un puro artificio letterario anche se c’è una forte attinenza tra le catene di Andromeda che sono le stelle e quelle di Onit che sono sociali, economiche, antropiche.

In generale parlando di letteratura, come si scrive un libro e quanto tempo le c’è voluto in questo caso?

Bisogna aver letto molto prima di accingersi a scrivere un libro mentre oggi accade, molto spesso, esattamente il contrario: ci si inventa scrittori avendo magari letto solo quelli che non molto tempo fa si chiamavano “fotoromanzi”! L’ho scritto in tre/quattro mesi per la semplice ragione che il libro l’avevo tutto dentro e, per dirla con Proust, io mi sono semplicemente limitato a “tradurlo”. Fra l’altro mi sono anche divertito e, a volte, anche emozionato: non ho mai avuto la crisi della pagina bianca come capita a molti scrittori o pseudo tali!

Il libro racconta una storia molto particolare, ci dice la sua fonte di ispirazione?

Non c’è una fonte d’ispirazione ma più di una. Per la struttura narrativa ai Racconti di Canterbury, al Decamerone, a Gente in Aspromonte perché anche il mio libro è costituito da una serie di Racconti tenuti insieme da due filoni fondamentali. Per lo stile ad Aristotele (“Pensa complesso ma scrivi semplice”), Shakespeare (“Cerca di scrivere in dieci righe quello che normalmente si scrive in cento”) e l’autore/autrice de “L’amica geniale”. Per la descrittività ad Idelfonso Aragones. Per le scene erotiche e di sesso a “L’Amante di Lady Chatterly” e ai film “Nove settimane e mezzo” e “Amarcord” di Fellini.

Sta lavorando a qualche nuovo libro?

Sono da poco venuto a conoscenza di una storia vera di una violenza sessuale di un venticinquenne su una tredicenne negli anni ’60 del secolo scorso. La storia è delicatissima, complessa e impegnativa quindi per ora sto, prevalentemente, leggendo: col nuovo anno penso arriverà il momento della scrittura

A chi lo ha dedicato?

A nessuno perché penso che i romanzi sono libri poco adatti per le dediche.