Incredibile scoperta sotto i mari stravolge gli studi sull’evoluzione | Ma il 90% delle specie rischia di scomparire

Dopo la clamorosa scoperta della National Science Agency Australiana, che riscrive, di fatto, la storia evolutiva delle creature marine, un altro studio lancia un’allarme sul rischio (oramai certo) di estinzione del 90% delle attuali specie marine

Una scoperta a dir poco clamorosa quella fatta dalla National Science Agency australiana, che ribalta, di fatto, le nostre certezze in materia della storia evolutiva della Terra.

Una serie di preziosissimi resti trovati sul fondo dell’oceano, infatti, è in grado svelarci informazioni a dir poco preziose circa l’evoluzione delle specie marine, ma mette soprattutto in questione le nostre conoscenze su i mutamenti verificatisi nel corso dei millenni e che hanno interessato le creature acquatiche.

A sorprendere è anche l’incredibile stato di conservazione dei reperti, 750 in tutto, i quali sono rimasti fino ad ora ad una profondità di ben 6 km sotto il livello del mare.

Ma se da un lato queste scoperte hanno a dir poco entusiasmato gli scienziati in questione, dall’altro lato un’altra equipe di ricercatori internazionali sono giunti a conclusioni a dir poco allarmanti circa il futuro della quasi totalità delle specie marine attualmente esistenti.

E l’articolo da loro realizzato, pubblicato sull’autorevole rivista scientifica Nature Climate Change, avverte con assoluta chiarezza che, laddove non vi sia un cambio in passo in materia di riscaldamento globale, entro pochi anni potremmo dire addio al 90% delle specie marine esistenti.

E le conseguenze, come è ovvio, potrebbero essere catastrofiche.

La nuova sensazionale scoperta sul fondo dell’Oceano cambia tutto

L’ultima scoperta, forse in assoluto la più importante degli ultimi anni, riguarda il ritrovamento di resti di nuove specie sul fondo dell’oceano.

La ricerca, avvenuta casualmente nell’ambito di un’indagine sulla biodiversità condotta all’interno del Cocos Islands Marine Park (una riserva marina che protegge il 45% delle specie australiane), ha riportato alla luce ben 750 diversi reperti, tutti conservati in ottimo stato.

In una delle loro operazioni quotidiane gli scienziati hanno gettato, come da prassi, delle reti nell’acqua con l’obiettivo di campionare le specie esistenti al suo interno.

Tirandole su, tuttavia, al loro interno hanno trovato qualcosa di incredibilmente strano, che a prima vista sembravano sedimenti sabbiosi misti a noduli di natura pietrosa, nello specifico manganese.

Analizzandoli con la strumentazione disponibile a bordo, seppur scarsa, è emerso qualcosa di incredibile: si trattava di denti di squalo appartenenti a specie mai conosciute fino ad ora.

Nello specifico, si legge nell’articolo riguardante la scoperta, sono stati rinvenuti 750 denti mineralizzati e, soprattutto, stranamente conservati in modo eccellente e appartenente a una categorie di predatori mai identificata fino ad ora, fra i quali squali moderni e antichi quali antenati vicini al megalodonte.

La scoperta, di valore incredibile, riguarda uno spaccato evolutivo che va da 450 milioni di anni fa ad oggi, e cambia, come anticipato, tutto.

Ma in che senso?

Cambia tutto in quanto riscrive, di fatto, come riportato nella versione italiana da LiberoTecnologia, la storia evolutiva delle creature marine.

Gli aspetti maggiormente interessanti della scoperta sono due: il primo è che le nuove specie rinvenute sul fondo dell’Oceano sembrano essersi evolute dal megalodonte, e la seconda che tali resti siano stati rinvenuti in un punto in particolare.

Una sorta di vero e proprio cimitero sottomarino che potrebbe dunque svelare altre importantissime informazioni sull’evoluzione marina.

Ma, purtroppo, oltre a questa incredibile quanto felice scoperta c’è un altro aspetto da tenere in considerazione sempre in materia di evoluzione: quello dell’estinzione delle specie attualmente esistenti, che rischia, secondo un’altra ricerca, di scomparire entro il 2100 se non freniamo le emissioni dei gas serra.

Il 90% delle specie marine è a rischio estinzione entro il 2100 se non freniamo le emissioni dei gas serra

A lanciare l’allarme è uno studio, come anticipato, condotto da un team internazionale di ricercatori e pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, secondo cui il 90% delle specie marine attualmente esistenti è a rischio di estinzione entro il 2100 se le emissioni di gas serra non saranno frenate.

Queste ultime hanno un duplice impatto sul clima: da un lato aumentano la temperatura dell’atmosfera e, dall’altro, comportano un processo di acidificazione dei mari, come succede nelle bibite gassate.

Il lavoro in questione si è incentrato proprio su questo, ossia sull’impatto che le emissioni di gas serra avranno in futuro sulla vita marina.

Dopo aver esaminato 25mila specie differenti è emerso lo scenario peggiore, nel quale l’aumento della temperatura atmosferica da 3 a 5 gradi celsius porterà alla scomparsa del 90% delle specie marine attualmente esistenti.

L’equipe internazionale studiosi ha, però, fatto un’altra scoperta: qualora si rispettassero gli accordi di Parigi, che si pongono l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura globale sotto i due gradi Celsius, in quel caso il rischio di estinzione diminuirebbe del 98%.

Sconvolge, soprattutto, che la Terra non abbia visto una “proiezione di morte” così’ grande da ben 252 milioni di anni fa.