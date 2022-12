La salute dell’attore peggiora, il testamento è pronto | Devastato dall’afasia: cos’è?

Sebbene la famiglia speri in un miracolo, le condizioni del famoso attore vanno peggiorando. Ecco in cosa consiste l’afasia, quali i sintomi e le caratteristiche di una malattia fortemente insidiosa

Sta sconvolgendo i suoi fan e il mondo dello showbiz la notizia della grave malattia che ha colpito uno degli attori più amati di Hollywood: Bruce Willis.

Le sue condizioni di salute vanno peggiorando e, purtroppo, ad oggi le prospettive sembrano essere le peggiori.

Ma come in ogni famiglia, anche quelle hollywoodiane si sono strette accanto al proprio caro sperando in un miracolo, come è emerso dalle ultime pagine di moltissimi giornali statunitensi.

Purtroppo per l’attore, però, la malattia che lo ha colpito, l’afasia, è fortemente insidiosa, ragione per la quale sarà difficile che vi sia effettivamente un miglioramento delle sue condizioni.

Per questo l’attore ha modificato, prima che possa essere troppo tardi, il suo testamento, con scelte un po’ inique nei confronti delle figlie avute dall’ex moglie: Demi Moore, con cui tuttavia è in rapporti meravigliosi.

Ecco in cosa consiste l’afasia e perché è così complesso affrontarla.

Cos’è l’afasia, la malattia che ha colpito gravemente Bruce Willis

Secondo il Manuale MSD, e come riportato dal ricercatore Juebin Huang, l’afasia è un disturbo del linguaggio che può essere caratterizzato da un’alterazione della comprensione o dell’espressione delle parole e degli equivalenti non verbali delle parole.

Può apparire in modo repentino a seguito di un ictus o un trauma cranico, ma può anche svilupparsi in modo più lento, ad esempio a seguito di tumori cerebrali o una patologia neurodegenerativa.

La persona affetta ad afasia non riesce più ad esprimere frasi di senso compiuto, né a comprendere gli altri o elaborare qualsiasi concetto per iscritto o leggerlo.

Lo stesso vale per i calcoli e le funzioni aritmetiche in generale in quanto connesse alla sfera del linguaggio.

L’unico rimedio per curare l’afasia è la terapia di riabilitazione logopedica, la quale ha l’obiettivo di migliorare e incrementare le capacità della persona affetta da afasia di migliorare il linguaggio e ridurre il danno in corso.

Il recupero totale, ad ogni modo, è molto difficile in casi particolarmente gravi come quello dell’attore.

Bruce Willis, pronto il testamento dopo il peggioramento delle sue condizioni

L’attore di 67 anni si era ritirato dalle scene già lo scorso marzo per poter affrontare le cure che, a quanto emerge, non hanno dato l’esito sperato.

A seguito del peggioramento delle sue condizioni si è iniziato anche a parlare di testamento, come riportato da Repubblica, che fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda.

Sembra, infatti, che il celebre attore hollywoodiano non avrebbe diviso l’eredità in parti uguali fra le cinque figlie: alle tre più grandi, infatti, avute dal primo matrimonio con Demi Moore, avrebbe destinato “solo” un milione di dollari a testa.

La parte maggiore sarebbe destinata alle figlie più piccole, Mabel (10 anni) ed Evelyn (8), avute dall’attuale moglie Emma Heming.

Ma le festività saranno comunque “allargate”: Bruce Willis, infatti, è rimasto in ottimi rapporti con Demi Moore, che passerà il Natale con loro, e le tre figlie: Rumer (34), Scout (31) e Tallulah (28).

La famiglia allargata ha condiviso insieme, sempre come riportato da Repubblica, il periodo del lockdown, e ora si trovano tutti insieme per supportare al massimo l’attore in questo momento così difficile della sua vita.