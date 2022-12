Siete golosi dei biscotti Oreo? Arrivano brutte notizie | “Dosi massicce di ammoniaca tossica”: che accusa!

I rincari a cui stanno cercando di far fronte con molta fatica le famiglie italiane stanno riguardando non solo le bollette di luce e gas, ma anche i generi alimentari.

Basta recarsi in un qualsiasi supermercato per rendersi conto di come i prezzi siano lievitati negli ultimi mesi, in particolare a causa della guerra in Ucraina, tuttora in corso.

Come se non bastasse, di tanto in tanto il Ministero della Salute è costretto ad intervenire per ritirare dal commercio alcuni prodotti ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute degli utenti. Non è raro, infatti, che le indagini su determinati alimenti facciano emergere la presenza di parassiti o di elementi che possono rappresentare un rischio se ingeriti.

Proprio nelle scorse ore è stato lanciato un altro allarme, anche se stavolta arriva dall’estero. Il giornale olandese Noordhollands Dagblad ha infatti riportato quanto emerso in un’inchiesta, creando non poca preoccupazione tra i consumatori abituali dell’alimento finito nel mirino.

Ammoniaca nei biscotti Oreo: l’allarme del giornale olandese

“Negli Oreo potrebbero esserci dosi massicce di ammoniaca tossica”, fa sapere il giornale olandese, che riporta come la fabbrica di cacao Olam, che si trova a Koog aan de Zaan – cittadina di circa 11.000 abitanti nei Paesi Bassi – “mescola da anni grandi quantità di ammoniaca tossica alle fave di cacao macinate così da rendere la polvere più scura”.

Per farla breve, si tratta proprio di quella polvere indispensabile per produrre i biscotti Oreo, che hanno un grande riscontro in tutto il mondo e anche qui in Italia.

Il giornale olandese va giù pesante, affermando che il governo dell’Aia avrebbe sempre saputo di queste criticità, nonostante il silenzio della fabbrica in questione.

“Il governo lo sapeva. L’Agenzia per l’ambiente ha nascosto l’aggiunta di decine di migliaia di chilogrammi di ammoniaca su richiesta di Olam – scrive il quotidiano – La fabbrica stessa ha portato fuori strada i residenti locali, la concorrenza e i politici pubblicando informazioni errate sulla causa delle sostanziali emissioni di ammoniaca da questa fabbrica”.

L’attacco è talmente duro che non poteva non scatenare una reazione da parte dei diretti interessati. Tuttavia, il direttore di Olam, Eric Nederhand, ha ammesso che effettivamente potrebbe esserci dell’ammoniaca nei biscotti Oreo, anche se in quantità quasi nulle.

Il direttore di Olam: “Pochissima ammoniaca”. Ma è davvero così?

“Ofi (Olam) utilizza l’ammoniaca come soluzione di alcalinizzazione per alcune polveri di cacao per modificare il colore o il gusto del prodotto finale. Nessuna o pochissima ammoniaca rimane nel prodotto finale“, fa sapere Nederhand.

Ma stando a quanto riportato dal giornale olandese, che cita una fonte rimasta anonima, la quantità sarebbe molto più alta rispetto a quanto affermato dal direttore di Olam.

“Non sono mai stati investiti abbastanza soldi per farlo correttamente – aggiunge il giornale – Troppo costoso, pensavano. L’ambiente non interessa ai vertici dell’azienda, che badano solo alla polvere di cacao nero e al guadagno”.