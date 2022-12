Bufera su Mara Venier, le accuse sono pesanti | Non le ha volute nel suo programma

Il 2022 volge ormai al termine e anche quest’anno gli abbonati alle varie piattaforme di contenuti in streaming hanno potuto seguire molte serie TV, appassionandosi di volta in volta alle proposte di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e via dicendo.

Una delle serie che sta ottenendo un certo successo su Netflix è certamente Wanna, che in realtà assume i caratteri della docu-serie. Il contenuto, prodotto da Fremantle Italia, si sofferma proprio sull’ascesa di Wanna Marchi e Stefania Nobile, diventate in breve tempo le regine indiscusse dello shopping televisivo.

Tuttavia, come ricorda molto bene chi ha qualche anno in più, il regno di Wanna Marchi e Stefania Nobile è miseramente crollato.

I servizi di Striscia la Notizia hanno fatto emergere una serie di truffe e raggiri collegati alla loro attività, confermati poi dalle indagini e dai procedimenti giudiziari che hanno portato alla condanna per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Wanna Marchi viene condannata a 9 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la condanna per la figlia Stefania Nobile è di 9 anni e 4 mesi.

Intervistata dal Corriere della Sera, Stefania Nobile ha voluto parlare della docu-serie spiegando che l’idea non è partita da loro.

Wanna Marchi e Stefania Nobile attaccano zia Mara

“Dopo 9 anni di carcere, non abbiamo bisogno di redenzione – dice Stefania Nobile al Corriere – È stata Netflix a cercarci. Mia madre Wanna Marchi è stata a lungo la regina della televisione. E, anche se sono 20 anni che cercano di farla fuori, in televisione tornerà. Se non sarà in Italia, sarà in Danimarca, in Sudafrica, ovunque. Questa serie dà la possibilità al mondo di conoscere una parte della sua storia”.

Ma Wanna Marchi e Stefania Nobile vogliono togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Parlano di “ergastolo bianco”, ovvero di quella pena che è finita dal punto di vista giudiziario ma che in realtà non termina mai davvero.

Nel dettaglio, pare che diversi inviti in TV in Italia siano stati cancellati all’ultimo momento: la giustificazione data a Wanna Marchi e Stefania Nobile è che ci sono ancora dei carichi pendenti, ma in realtà dopo una verifica da parte del loro avvocato è emerso che questi presunti carichi pendenti sono inesistenti.

L’affondo di Wanna Marchi e Stefania Nobile si concentra soprattutto su Mara Venier, che avrebbe fatto saltare un’ospitata già programmata.

“Ci sono rimasta malissimo – ammette Stefania Nobile – In primis perché la conosciamo bene. Nessuno meglio di lei sa che persone siamo. Ci conosce e ci ha frequentato tanto. Lasciamo l’amicizia fuori. Mi ha chiamato lei personalmente. Era mancato mio papà da poco – ha aggiunto – Abbiamo pianto insieme, mi ha detto ‘mi dispiace tanto Stefania, dai un bacio alla mamma e parleremo di tuo papà. Faremo sentire agli italiani una parte di voi che non conoscono’. Non puoi dopo trincerarti dietro a ‘la Rai sai è controllata perché la Zanicchi a Ballando ha detto tr**a’. E cosa c’entra? Ho per caso insultato io qualcuno?”.