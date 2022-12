Enzo Iacchetti, la drammatica rivelazione sulla malattia silenziosa: “L’ho sempre avuta”

Tra i programmi maggiormente seguiti dai telespettatori c’è sicuramente Striscia la Notizia, che è anche una delle trasmissioni più longeve di Mediaset.

Il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha celebrato 34 anni di vita lo scorso 7 novembre e nonostante sia passato tutto questo tempo il riscontro tra il pubblico continua ad essere molto elevato. Ovviamente molto del merito va attribuito anche ai tanti personaggi che si sono alternati alla conduzione di Striscia: da Ficarra e Picone a Michelle Hunziker, da Paolo Bonolis a Luca Laurenti, passando per Gerry Scotti, Gene Gnocchi, la signora Coriandoli, Lorella Cuccarini, Vanessa Incontrada e molti altri ancora.

Tuttavia, quando si pensa a Striscia la Notizia è impossibile non avere in mente Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che hanno diretto moltissime stagioni del tg satirico in onda su Canale 5.

Dal 12 dicembre sono di nuovo loro ad aver ripreso in mano il timone di Striscia in questa 35esima edizione, partita il 27 settembre con Alessandro Siani, accompagnato prima da Luca Argentero e poi da Vanessa Incontrada.

Le confessioni di Enzo Iacchetti: “Vivo in solitudine”

Enzo Iacchetti ha appena rilasciato un’intervista al quotidiano La Ragione dove ha svelato alcuni aspetti della sua vita privata.

Nel corso della chiacchierata, Iacchetti ha spiegato che l’età comincia a farsi sentire e che probabilmente la pandemia di Covid-19 ha contribuito a rallentarlo ulteriormente, portandolo a preferire la solitudine e il silenzio.

“Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo, non mi sembrava di avere 67 anni – afferma Iacchetti, che ne ha compiuti 70 lo scorso 31 agosto – Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho amato tanto la musica ultimamente non riesco ad ascoltarla, eppure la musica mi ha dato tanto. Forse troppo”.

Una confessione, quella di Iacchetti, che effettivamente spiazza i suoi fan, specialmente coloro che ricordano alcune sue performances musicali passate alla storia: su tutte quella al Festivalbar del 1995 con il brano Pippa di meno.

Quando si chiede se questo cambiamento possa essere dovuto alla depressione, Iacchetti ammette di averla “sempre avuta”.

“Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico – spiega il conduttore di Striscia – Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere”.

Niente social per Iacchetti: “Mi sono scocciato…”

Enzo Iacchetti ha ammesso in altre interviste di essersi anche tolto dai social, fatta eccezione per Instagram.

“Dopo anni, da Facebook mi sono tolto, su Tik Tok c’è Berlusconi quindi basta e avanza, sono su Instagram perché Striscia la notizia percorre anche un binario social”.

Una scelta dovuta anche alle minacce ricevute proprio sui social: “Mi sono scocciato di rispondere alle migliaia di persone che scrivevano ‘Ti spacco la faccia, dimmi dove abiti, uccido tuo figlio‘. Me ne dicevano di tutti i colori”.