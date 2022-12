Re Carlo, nuove clamorose rivelazioni sul suo stato d’animo | Poi il gesto che sorprende tutti

Come sta Re Carlo III a poche settimane dall’attesa incoronazione ufficiale? Le indiscrezioni trapelate sono tutt’altro che positive. Anche se nelle ultime ore lui ha sorpreso tutti con un gesto ‘gentile’

Sono in tanti a domandarsi quale sia, a distanza di ormai tre mesi dalla scomparsa della regina Elisabetta e a poche settimane dall’attesissima incoronazione ufficiale, lo stato d’animo di Re Carlo III. Il figlio della defunta monarca ha infatti mostrato pubblicamente alcuni segnali di nervosismo, seppur sporadici ed alternati ad apparizioni pubbliche più distese, che hanno fatto temere ai sudditi che la situazione non sia delle migliori.

Come sta Re Carlo III? Brutte notizie dall’esperto della Royal Family

Per lui certamente non è un momento facile: dopo aver dovuto fare i conti con la perdita dell’amata madre e con tutto l’iter da seguire passo passo per procedere con la sua nomina e successiva incoronazione a nuovo Re del Regno Unito, Carlo si è trovato a dover far fronte ad una vera e propria ‘bomba’ lanciata nientemeno che da uno dei suoi figli e dalla sua consorte. Ci riferiamo ovviamente al documentario trasmesso da Netflix nel quale Harry e Meghan avrebbero lanciato una serie di accuse di razzismo ma hanno anche specificato che William avrebbe urlato addosso ad Harry davanti alla Regina Elisabetta oppure arrivando a sottolineare che “William e Kate” fossero gelosi di loro. Dicendosi insomma vittime di un’istituzione che non avrebbe fornito loro supporto nel momento del bisogno.

Un contesto difficile anche per Carlo, che stando ad alcuni esperti delle vicissitudini, anche a riflettori spenti, della Casa Reale, sarebbe triste ed arrabbiato. Uno stato d’animo decisamente differente da quanto ci si aspetterebbe da colui che sta per essere incoronato (la cerimonia si terrà a maggio 2023) nuovo Re. Sembra che il nervosismo che lo pervade sia legato al fatto che starebbe sperando in tutti i modi nella possibilità, prima che l’incoronazione avvenga, di un riavvicinamento con Harry e Meghan Markle.

Speranze che non si sarebbero affievolite nemmeno dopo l’uscita dell’infuocato documentario e con un libro di memorie (quello preparato da Harry negli ultimi mesi) di ormai prossima pubblicazione. Ciò che emerge è dunque un Carlo visibilmente triste e decisamente arrabbiato ma speranzoso che nel corso dei prossimi mesi possa tornare una sorta di ‘pace’ all’interno della famiglia e che tutti i problemi possano essere risolti. Questo almeno stando a quanto rivelato al Daily Mail dallo scrittore Dan Wooton, convinto che il figlio di Elisabetta stia cercando in tutti i modi di riavvicinare Harry agli altri reali, William compreso.

Il toccante gesto di Carlo durante la cerimonia in memoria di Elisabetta

Il gesto di Re Carlo III delle ultime ore, in tale contesto, appare dunque davvero ‘particolare’: nel corso della cerimonia organizzata in memoria della Regina Elisabetta II a Westminster Hall, si è fermato proprio mentre stava salutando le persone presenti; si è chinato e ha raccolto da terra un bastone caduto ad una signora, alla quale lo ha restituito. Le immagini a loro modo toccanti, diffuse dalla Royal Family, hanno immediatamente fatto il giro del mondo.