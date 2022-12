Uccide la moglie a coltellate e si suicida: l’ultimo post è agghiacciante

Ancora un altro femminicidio, questa volta in provincia di Palermo dove un uomo ha prima ucciso la sua compagna e poi si è tolto la vita.

Non è ancora nemmeno passato un mese dal 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si parla ancora di un altro femminicidio. Un fenomeno trasversale che colpisce indistintamente, da Nord a Sud, tutta l’Italia. E l’ultimo si è consumato questa volta in provincia di Palermo, dove un uomo ha prima ucciso la sua compagna e poi si è tolto la vita.

Ci troviamo a Villabate, paesino vicino al capoluogo siciliani prendendo l’autostrada A19 in direzione Palermo. Qui Salvatore Patinella di 41 anni ha ucciso a coltellate Giovanna Bonsignore, 46 anni, e poi si è ucciso. L’omicidio suicidio è avvenuto in via Giovanna d’Arco nell’appartamento della donna. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo non accettava la separazione e che lei volesse condurre una vita senza di lui. Così Salvatore Patinella ha accoltellato la donna attuando il più classico dei meccanismi “O mia o di nessuno”, e poi si è ucciso con la stessa arma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco dopo aver ricevuto una segnalazione da parte degli amici della ex coppia che allarmati dopo aver letto un post su Facebook, hanno capito subito che stesse accadendo qualcosa di grave nell’appartamento di Giovanna. I due non stavano più insieme, ma l’uomo ha deciso comunque di andare a casa della 46enne, dove si è consumata l’ennesima tragedia.

Tutti i segni di una tragedia: l’ultimo post di Salvatore e il gesto egoista, ma non disperato

Per quanto un post su Facebook non possa provare nulla della complessità di una persona, in situazioni come queste, invece, restituisce un quadro abbastanza chiaro. Così dopo aver ucciso Giovanna, Salvatore ha scritto un post agghiacciante su Facebook. Non c’è amore nelle sue parole, né disperazione, solo egoismo e pretesa di rivalsa verso chi voleva ricostruirsi una vita addirittura senza di lui. E allora, meglio morire.

“Chiedo in ginocchio umilmente scusa a DIO e a Carlotta“, ha scritto Salvatore Patinella su Facebook. “Sei stata come una figlia per me, per il dolore atroce che purtroppo, non avrei mai immaginato di recarti, ma è lo stesso dolore che io sto provando da un mese circa, non riesco più a dormire, più a mangiare, consapevole che l’avrei provato per tutta la vita, arrivando alla follia, senza mai darmi una spiegazione per la perdita: del MIO UNICO AMORE MERAVIGLIOSO TESORO MIO GIOVANNA, LA MIA PRINCIPESSA, IL MIO UNIVERSO, IL MIO TUTTO, di te Carlotta cresciuta come una figlia, della mia casa, eravate la MIA FAMIGLIA”.

Ma il post, non finisce qui: “Chiedo SCUSA ai miei genitori, alle nostre famiglie, alle sorelle e fratelli, ai nipoti, ma non di meno ai mie compari, per me come fratelli, persone uniche, meravigliose e speciali e a tutte le persone che ci hanno voluto bene, nonostante il gesto atroce che io sto per compiere”.

E no, non si tratta di raptus, ma di lucidità. Salvatore sapeva benissimo cosa stava per fare e ha preferito togliere una mamma a una bambina, piuttosto che rinunciare al suo personalissimo giocattolo. Perché per lui Giovanna non era amore, ma cieco possesso.