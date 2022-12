Uomini e Donne, Ida Platano con un occhio nero: grande preoccupazione

L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere l’incidente con i suoi follower, che si sono notevolmente preoccupati vedendola così

Momenti di preoccupazione per Ida Platano, che sui social ha voluto dire la verità ai suoi follower circa un’incidente in cui è stata coinvolta.

L’ex tronista di Uomini e Donne, però, nonostante la vicenda poco piacevole che l’ha vista protagonista ha voluto raccontare ai suoi fan la verità con la solita ironia che la contraddistingue, riuscendo di fatto a smorzare la tensione.

Cosa è successo a Ida Platano? Grande preoccupazione per l’ex dama

A notare il problema erano stati proprio i suoi follower, i quali chiesto chiarimenti circa un problema che era molto evidente in lei.

Tantissimi i messaggi e i commenti dei fan che oramai la seguono da anni, talmente tanti che non si è ovviamente potuta tirare dietro dinanzi richieste di chiarimento e soprattutto la preoccupazione che le fosse accaduto qualcosa di grave.

D’altronde la sua era una problematica fisica, pur volendo, impossibile da tenere nascosta.

Sotto l’occhio, infatti, è comparso un’ematoma che, per un momento, aveva lasciato presagire il peggio.

L’ex dama di UeD è subito corsa ai ripari chiarendo cosa fosse accaduto, e in alcune stories condivise sul suo profilo ha voluto fare luce sull’accaduto.

Stando a quanto raccontato da lei stessa la Platano sarebbe rimasta ferita in un incidente domestico, fugando fermamente ogni dubbio circa una possibile violenza:

“Innanzitutto volevo ringraziarvi perché vi siete preoccupati per davvero. Il livido che ho sotto l’occhio me lo sono fatta, andando contro uno spigolo. Non è nulla di grave, sto bene. State tranquilli, nessuno mi ha dato un pugno”.

In tanti, infatti, avevano pensato che qualcuno potesse averla aggredita fisicamente ma, fortunatamente, non si è verificato assolutamente qualcosa di simile.

Con Alessandro Vicinanza, il suo attuale compagno, le cose vanno per altro a gonfie vele, quindi era impossibile che l’uomo avesse potuto farle del male. Anzi.

In una recente ospitata a Verissimo, l’ex dama assieme ad Alessandro ha rivelato come procede la loro storia d’amore lontana dai riflettori della trasmissione di Maria De Filippi.

Un amore nato in modo “prudente” da parte di entrambi, soprattutto alla luce del fatto che Ida aveva chiuso una relazione importante: quella con Riccardo Guarnieri, per il quale solo qualche mese prima, sempre a Verissimo, aveva dichiarato di aver provato “un amore immenso”.

Anche Alessandro era stato impegnato con un’altra partner, Roberta Di Padua, ma si era trattato come chiarito da lui stesso di una frequentazione molto breve.

Alla fine, dunque, l’amore ha prevalso su tutto, e oggi la coppia vive a dir poco serenamente il suo amore lontano dai riflettori di Uomini e Donne.

E Ida oggi sta bene, in questo caso anche fisicamente, dunque i suoi fan e supporter hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.