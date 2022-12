Antonella Clerici, torna in auge la gaffe più clamorosa | “Non posso vivere senza…”

L’amatissima conduttrice in una delle ultime puntate di “E’ sempre mezzogiorno” ricorda la storica gaffe che la vide protagonista in cui un lapsus freudiano in piena regola che passò alla storia

Non si può non amare la spontaneità di Antonella Clerici, che con auto ironia ha ricordato una clamorosa gaffe di cui fu protagonista.

La conduttrice di ‘E’ sempre mezzogiorno’ durante la puntata del 14 dicembre ha voluto scherzare con i telespettatori e quelli presenti in studio su un lapsus che ebbe qualche anno fa durante la puntata e che suscitò ironia non indifferente fra i presenti.

Non fu certo la prima gaffe di cui la Clerici fu protagonista: impossibile, infatti, non ricordare quella clamorosa della “borra”, ma anche questa rimembrata nella puntata non fu da meno.

Ecco cosa combinò la Clerici e perché la sua gaffe entrò a far parte di merito fra le figuracce più clamorose della storia della TV italiana.

Antonella Clerici, torna in auge la gaffe più clamorosa di tutte: “Non posso vivere senza ca***”

Non si può certo negare che nel corso della sua lunga carriera Antonella Clerici non sia stata protagonista di indimenticabili gaffe.

Celebre, come anticipato, quella della “borra”, ma non è l’unica ad aver riscosso così tanto clamore.

L’altra celebre gaffe è quella menzionata dalla stessa Antonella in una delle ultimissime puntate di ‘E’ sempre mezzogiorno’, che ha ovviamente ricordato, a distanza di tempo, con il sorriso.

Si tratta di quella volta che, al posto della parola calcio, pronunciò la parola “ca***”, uno sport senza il quale la conduttrice disse di non poter vivere.

Potete immaginare quanto fu esilarante il risultato: “Non posso vivere senza ca***”.

La gaffe è ritornata in auge a proposito del tema dei mondiali di calcio in Qatar, ed è lì che la conduttrice ha tirato in ballo l’iconico episodio: “Vedo che sono l’unica donna e l’unica presente qua a cui piace il calcio”, ha dichiarato, e gli chef della trasmissione le hanno subito fatto eco, sottolineando: “Il calcio!”, ridendo, e la conduttrice ha risposto: “No vabbè”.

“Voglio essere ricordata per le mie gaffe”

Ciò che rende la conduttrice particolarmente apprezzata, oltre alle sua capacità televisive, è sicuramente la sua spontaneità e la sua simpatia.

A differenza di molti personaggi appartenenti al mondo dello showbiz italiano, infatti, la Clerici riesce ad avere sempre una fortissima autoironia, che riesce a tirar fuori quando si parla delle sue innumerevoli gaffe.

Queste ultime, invece di nasconderle, sono diventate un po’ il suo “marchio di fabbrica”, al punto da voler essere ricordata per questo.

In una recente intervista rilasciata a Bubino Blog, la conduttrice ha ribadito questo aspetto, ricordando la gaffe sul lapsus del calcio:

“L’errore della vita? Quello del ca**o, lo conoscono tutti”, erano state le sue parole.

“Voglio essere ricordata con due gaffe, “Non posso vivere senza ca..” e la “borra che fa schiuma ma non è un sapone”. Sono espressione della mia naturalezza, non mi piace essere ricordata come la conduttrice perfetta, ho senso dell’ironia e autoironia”.

E come non amarla per questo?