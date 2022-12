Ippopotamo divora un bimbo di 2 anni: attimi di terrore | Ecco com’è andata

Anche in Italia, specialmente nelle zone più interne, le popolazioni hanno spesso a che fare con animali selvatici che arrivano fin dentro le mura urbane e in alcuni casi possono rappresentare un pericolo.

E’ il caso dei cinghiali, che si sono ormai diffusi a dismisura praticamente ovunque, ma anche di altri animali come le volpi, i lupi e gli orsi, sempre meno preoccupati della presenza umana.

Tuttavia, in molte altre zone del mondo gli abitanti devono fare i conti con pericoli decisamente maggiori. In diverse aree del pianeta, infatti, le persone convivono con la paura di potersi imbattere in serpenti velenosi e scorpioni, ma anche squali e felini come pantere e tigri.

E per quanto riguarda gli ippopotami? La maggior parte delle persone immagina che si tratti di animali sostanzialmente tranquilli, ma se provocati anche loro possono diventare particolarmente aggressivi. Si stima, infatti, che gli ippopotami siano responsabili di 500-3000 decessi umani per anno, molto spesso su provocazione dell’uomo.

L’ippopotamo cerca di inghiottire il bimbo: terrore in Uganda

Come riportato anche dal Sun, in Uganda si sono vissuti momenti di terrore proprio a causa di un ippopotamo.

Il mammifero – il terzo più grande al mondo dopo l’elefante africano e il rinoceronte bianco, ndr – ha infatti inghiottito un bambino di due anni che stava giocando vicino a un lago.

Il piccolo Paul Iga stava giocando vicino a casa sua, a pochi metri dal lago Edward, in Uganda, quando ad un certo punto è stato afferrato dall’ippopotamo, evidentemente affamato.

L’animale ha afferrato il ragazzo tra le fauci, prima di iniziare a ingoiarlo, come riportato anche dal Telegraph. Fortunatamente un uomo del posto, Chrispas Bagonza, si è reso conto di ciò che stava accadendo e ha iniziato a colpire l’ippopotamo lanciandogli addosso delle pietre nel tentativo di fermarlo.

Fortunatamente il suo piano ha funzionato: l’ippopotamo ha sputato fuori il piccolo ed è fuggito nuotando nel lago.

Paul Iga è stato portato d’urgenza in una clinica vicina e poi è stato trasferito in un ospedale nella città di Bwera, dove gli è stato somministrato un vaccino anti-rabbia per precauzione.

L’intervento dell’uomo ha salvato il piccolo Paul

“E’ la prima volta che un ippopotamo si allontana dal lago Edward e attacca un bambino”, fa sapere la polizia locale in una dichiarazione.

“Ci è voluto il coraggio di un certo Chrispas Bagonza, che era nelle vicinanze, per salvare la vittima”, aggiungono le forze dell’ordine, che spiegano come l’uomo sia riuscito a spaventare l’ippopotamo lanciandogli addosso delle pietre, fino a costringerlo a liberare il piccolo Paul.

Negli ultimi mesi si sono purtroppo verificate vicende molto simili. Lo scorso ottobre una donna è morta in Indonesia dopo essere stata inghiottita da un pitone lungo poco meno di 7 metri; un pescatore di aragoste, inghiottito da una balena a Provincetown, nel Massachusetts, è invece vivo per miracolo.