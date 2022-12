Bevono alcol adulterato, oltre 50 vittime | Tra gli effetti anche la perdita della vista

Le festività natalizie sono ormai dietro l’angolo e in tanti non vedono l’ora di poter passare qualche bella serata con amici e parenti, gustando qualche deliziosa prelibatezza, giocando a carte e bevendo qualche buon bicchiere.

In Italia e più generalmente in Europa abbiamo la fortuna di poter consumare alcol liberamente, senza divieti o restrizioni, in modo tale da poter rallegrare il Natale assieme alle persone del nostro nucleo familiare. Tuttavia non è così in ogni parte del mondo. Nello stato indiano nord-orientale di Bihar, infatti, gli alcolici sono banditi ed è per questo che si registra in quella zona un fiorente mercato nero di prodotti clandestini.

Si tratta di una pratica estremamente rischiosa, dato che alcuni di questi prodotti possono rivelarsi molto pericolosi per la salute. Proprio in queste ultime ore è giunta notizia della morte di almeno 53 persone nello stato indiano nord-orientale di Bihar in appena 48 ore (alcune fonti parlano di oltre 60 decessi, ndr).

Liquori adulterati, molti arresti in India: il precedente del 2019

Stando alle indagini, sembra che le vittime abbiano ingerito un liquore adulterato e tossico che ha causato la morte.

Proprio in seguito a questa mattanza, consumatasi in appena due giorni, la polizia del Bihar è intervenuta per risalire ai colpevoli della commercializzazione dell’alcol adulterato. Le indagini hanno permesso di arrestare oltre 100 persone negli ultimi tre giorni: l’accusa è proprio quella di avere messo in commercio prodotti che contengono il letale etanolo.

“Nelle ultime 48 ore abbiamo anche condotto controlli intensi in tutto il distretto e arrestato 126 commercianti illegali di alcolici – ha affermato il magistrato distrettuale di Saran Rajesh Meena – Sono stati sequestrati più di 4mila litri di liquori”.

Come riportato anche da alcuni siti locali, in India si era già verificata una situazione simile negli anni precedenti. Nel 2019, infatti, i morti registrati furono 93, mentre gli intossicati furono oltre 200: anche all’epoca le vittime avevano bevuto liquori tossici prodotti da distillerie clandestine.

Tra i sintomi principali che emergono dopo l’assunzione di liquori adulterati c’è anche la perdita della vista, come ha riportato anche un ufficiale di polizia in merito alle persone che erano state ricoverate in un ospedale gestito dal governo distrettuale.

La maggior parte in ospedale in condizioni gravissime

I pazienti sono stati portati nella struttura dalle loro famiglie e la maggior parte è giunta in ospedale in condizioni disperate. Le persone in condizioni meno gravi dovranno comunque rimanere in ospedale a causa dell’intossicazione.

Come accennato, il Bihar è uno dei pochi stati indiani in cui dal 2016 gli alcolici non possono essere prodotti, venduti o consumati. In India i morti per alcol adulterato – più economico rispetto a quello commerciale – sono centinaia ogni anno. Dall’inizio del 2022 nello stato del Gujarat (anche lì la vendita e il consumo di alcolici sono vietati) i liquori illegali hanno fatto 28 vittime.