Giovanni Allevi, l’ultima foto che “fa tremare” | Come sta il musicista affetto da mieloma?

I fan di Giovanni Allevi sono in costante apprensione e sperano di ricevere notizie positive sulla salute del celebre compositore, che sta combattendo la battaglia più difficile della sua vita.

Come noto, lo scorso giugno Allevi aveva informato tutti della comparsa di un mieloma. Il musicista aveva deciso di comunicare la sua malattia con un post su Instagram, travolto poi dall’affetto e dalla vicinanza non solo dei suoi tantissimi fan, ma anche di molti personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno voluto abbracciare virtualmente Allevi, provando anche a trasmettergli la forza necessaria per vincere il tumore.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, aveva scritto Allevi su Instagram.

“La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto – aveva poi aggiunto il compositore di Ascoli Piceno – Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”.

La foto di Allevi dall’ospedale: “Saper trovare la bellezza in ogni momento”

In questi mesi, anche se di rado, Allevi ha provato a comunicare con il suo pubblico, in particolare ringraziando tutti per l’enorme supporto.

Proprio una decina di giorni fa il musicista aveva pubblicato un video dall’ospedale per ringraziare e stringere tutti in un grande abbraccio.

In molti hanno voluto vederci un segnale di speranza, mentre l’ultimo post su Instagram, pubblicato due giorni fa, ha suscitato un po’ di preoccupazione nei fan.

Giovanni Allevi ha infatti postato una foto dove la sacca della flebo copre parzialmente la finestra della camera dell’ospedale, donando ai colori del tramonto un riflesso artistico che il musicista ha voluto immortalare e pubblicare sul suo profilo social.

“Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile – le parole di Allevi, che sta eseguendo un nuovo ciclo di chemioterapia – È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare”.

I messaggi dei fan per Allevi: “Tornerai a stare bene”

L’intenzione di Allevi è chiaramente quella di riuscire a trovare il bello anche in un momento così delicato. Tuttavia il post del musicista ha creato un po’ di apprensione nei fan, che non hanno comunque fatto mancare l’incoraggiamento e il sostegno, come si può vedere dai tanti commenti comparsi sotto al post del compositore ascolano.

“E’ la grande capacità di un Artista: saper trovare il bello ed esaltarlo. Sei grande Maestro!”, si legge in un commento. “Cose che solo un’anima gentile come la tua può cogliere”, scrive Stefania, mentre in un altro commento una fan cerca di infondere tutto il coraggio possibile al musicista: “Passerà, sarà solo un brutto ricordo e tu tornerai a stare bene. Le cure sono pesanti, ci è passata mia mamma, ma fanno effetto. Ti stringo forte”.