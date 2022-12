“Non c’è posto in dormitorio”: 19enne muore al gelo | Voleva trovare un lavoro per aiutare la sorella

L’arrivo del Natale fa venire in mente a tutti il calore della propria famiglia e del focolare, ovvero la fortuna non solo di poter essere circondati dall’affetto e dall’amore di parenti, amici e partner ma anche di poter godere della propria abitazione, con tutti i comfort del caso.

Una possibilità che non è concessa a molti, costretti invece a passare i giorni e soprattutto le notti cercando un rifugio che molto spesso può rivelarsi fatale a causa delle temperature del periodo. E’ quanto accaduto ad un 19enne, trovato senza vita venerdì scorso a Bolzano, sotto il cavalcavia ferroviario di Via Di Vittorio, una zona commerciale della città del Trentino Alto Adige.

Il giovane deceduto si chiamava Mostafa Abdelaziz Abouelela ed era arrivato in Italia dopo un periodo passato in Francia. Il suo obiettivo era quello di riuscire a trovare lavoro nel nostro Paese e aiutare la sorella maggiore rimasta in Egitto.

Proprio il giorno prima della tragedia il 19enne si era recato presso l’infopoint di Volontarius con la speranza di poter ottenere un posto letto in dormitorio, ma non aveva fatto i conti con la lista d’attesa: prima di lui, infatti, c’erano altre 170 persone.

Morte Mostafa, la protesta: “Omissione di accoglienza”

Mostafa non ha potuto fare altro che cercare riparo sotto il cavalcavia ferroviario, in una notte estremamente fredda: la temperatura a Bolzano è infatti scesa fino ai nove gradi sotto zero.

“Entrambi non abbiamo nessuno qui a Bolzano, quindi l’unica possibilità era dormire per strada – ha raccontato ai media un amico della vittima, Shabaan Alaa, che era con lui quella notte – Nei giorni precedenti avevamo fatto richiesta per un posto dove poter dormire, ma ci hanno detto che al momento erano pieni”.

L’associazione di volontari Bozen solidale ha organizzato una manifestazione di protesta questa mattina in piazza Università, sostenendo che il 19enne è deceduto per “omissione di accoglienza”.

“Le liste d’attesa per l’emergenza freddo sono piene da mesi – tuona l’associazione – Al presidio di dieci giorni fa lo abbiamo ricordato e abbiamo chiesto celerità per evitare che qualcuno potesse morire di freddo. Ovviamente tutto inutile”.

L’assessore comunale Juri Andriollo ha voluto esprimere tutto il proprio dolore per la tragedia, assicurando al tempo stesso “il massimo impegno di Bolzano per l’accoglienza” e chiedendo l’aiuto “della Provincia e anche degli altri Comuni”.

In passato altri migranti morti a Bolzano per il freddo

Sinistra die Linke ha annunciato un’interrogazione parlamentare, ricordando che purtroppo la morte di Mostafa non è isolata: già in passato si sono verificati decessi di migranti a Bolzano a causa del gelo.

“Ogni persona ha il diritto di avere una casa e un tetto sotto il quale rifugiarsi. La soluzione al problema non può essere limitata al susseguirsi di infiniti interventi temporanei ed emergenziali per contrastare una situazione che emergenza non è perché si ripresenta puntuale, con numeri sempre in aumento, ad ogni inverno”.