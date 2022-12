Bimbe di 9 e 11 anni uccise dalla loro mamma che poi si suicida | La ragione è agghiacciante

Volevano trascorrere il giorno di Natale insieme al papà ma la loro stessa madre le ha uccise. Il paese è sconvolto per l’omicidio di due bimbe di 9 e 11 anni

La loro “colpa” è stata semplicemente il desiderio di trascorrere il giorno di Natale con il padre e questo è costato loro la vita. Avevano solo 9 e 11 anni le due innocenti bimbe uccise dalla loro stessa madre, un duplice omicidio agghiacciante che ha sconvolto un intero Paese. La vicenda è riportata dal quotidiano El Mundo ed i dettagli sono raccapriccianti: l’autrice dello sconvolgente delitto ai danni delle sue stesse figlie è Paola, una poliziotta che vive a Quintanar del Rey (comunità autonoma di Castiglia-La Mancia), la quale si sarebbe infuriata dopo aver appreso da Iris e Lara, le due bambine, la loro intenzione di passare la vigilia di Natale e la notte di Capodanno a casa del papà.

Mamma 42enne uccide le 2 figlie e si suicida: agghiaccianti dettagli

Come successivamente ricostruito dalle forze dell’ordine la 42enne aveva da poco divorziato dal marito ottenendo dal giudice l’affidamento delle due figlie. Poi, senza rivelare nulla al suo ex Santiago, aveva deciso di cambiare casa spostandosi ad oltre 600 km di distanza. È stato lui stesso a rivelare alle autorità che la donna aveva detto alla figlia maggiore: “Non dire a papà che andremo a vivere lì”; dopo averlo da lei scoperto l’uomo ha tentato di fermarla e di impedire il trasloco rivolgendosi all’avvocato.

Duplice omicidio e suicidio: la ricostruzione dei fatti

Per tale motivo le bambine avevano preso la decisione di recarsi dal padre almeno per la festa di Natale ma la poliziotta, accecata da rabbia e gelosia, dopo averlo saputo ha impugnato una pistola aprendo il fuoco contro di loro e uccidendole. Dopodichè ha rivolto l’arma da fuoco verso di sé sparando un terzo proiettile e suicidandosi. L’allarme è stato lanciato da uno sconvolto collega di Paola: non avendola vista raggiungere il luogo di lavoro ha deciso di recarsi da lei ma una volta entrato nell’abitazione si è trovato di fronte tre corpi senza vita, due dei quali di minorenni e ha allertato altri agenti. Gli investigatori giunto sul luogo del delitto hanno stabilito che le bimbe sarebbero state freddate “a distanza ravvicinata”.

La nonna paterna delle giovani vittime è stata colei che, come riportato dal quotidiano spagnolo, ha fornito indicazioni circa i motivi che avrebbero spinto la 42enne ad uccidere le ragazzine in un gesto che potrebbe anche essere stato premeditato.

Omicidio premeditato? Cosa si è scoperto dalle indagini

“Mamma – le aveva detto pochi giorni fa – è arrabbiata perché passeremo la vigilia di Natale con te e perché vogliamo passare qui anche il capodanno”. Si è infine scoperto che in passato la donna aveva già ‘usato’ la pistola puntandola verso il marito, probabilmente al culmine di un litigio per l’affidamento delle figlie. Pertanto le indagini proseguono per stabilire se l’omicidio sia stato premeditato o meno.