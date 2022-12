Lando Buzzanca, la morte di un grande del cinema italiano: per quali film lo ricorderemo?

Una vita spesa per il cinema, Lando Buzzanca si è spento a 87 anni e con oltre 110 film all’attivo. Ecco per quali verrà ricordato

Da un mese Lando Buzzanca si trovava a Villa Speranza qui se n’è andato silenziosamente, dopo giorni nei quali tante indiscrezioni sono state diffuse circa il suo presunto stato di salute, generando discussioni e polemiche. La scomparsa di uno dei volti più conosciuti e amati del cinema italiano arriva infatti dopo un lungo periodo non facile caratterizzato da cadute e malattie e trascorso prima in una Rsa e successivamente in ospedale per un ricovero, per proseguire in un centro di riabilitazione. Il lutto ha, in ogni caso, affievolito ogni polemica, e di Lando Buzzanca si è tornati a parlare per la sua strabiliante e lunghissima carriera, un’eredità che è anche uno straordinario patrimonio artistico a noi tutti lasciato.

L’incredibile carriera di Lando Buzzanca, i suoi film di successo

Basti pensare che in 87 anni di vita, Buzzanca ha preso parte a ben 110 film e che per il suo esordio bisogna fare un balzo indietro nel tempo fin nel 1959 nel film storico Ben-Hur nel quale interpreta la piccola parte dello schiavo. Due anni dopo, nel 1961, viene scelto per il ruolo di Rosario Mule’ in Divorzio all’italiana di Pietro Germi. Ma perché l’attore palermitano raggiunga il successo bisognerà attendere fino al 1971, con l’uscita della commedia sexy diretta da Pasquale Festa Campanile, “Il merlo maschio”.

Nato nel 1935 da una famiglia di attori Gerlando Buzzanca (detto Lando) amava raccontare: ‘Ho interpretato 110 film, ma fin dall’inizio ho sempre scelto, ho sempre voluto fare l’attore. Anche quando non ero nessuno ed ero al verde. Avevo 500 mila lire in tasca che mi aveva dato di nascosto mia madre, ma sono finiti in fretta, ho dormito per strada, ho mangiato alla Caritas, volevo fare il cinema, facevo piccole comparsate, ma sapevo che non bastava”.

I film di successo di Lando Buzzanca

Tra le pellicole da non dimenticare vi sono poi Sedotta e abbandonata del 1961, altro lavoro di Pietro Germi nel quale Buzzanca interpreta il fratello di Stefania Sandrelli. La parmigiana, film del 1963 diretto da Antonio Pietrangeli nel quale interpreta il fidanzato della protagonista Catherine Spaak. E L’arbitro del 1974, pellicola nella quale dà prova della sua grande capacità di ‘indossare’ i panni altrui. Dando forma ad un personaggio che diventerà il suo must, quello del ‘provinciale amante delle donne’ e per certi versi un po’ ottuso.

Lando Buzzanca e il successo televisivo

Ma nel bel mezzo Lando ha pensato anche alla televisione prendendo parte a vari sceneggiati come La trincea e conquistando il successo sul piccolo schermo in Signore e signora, dove recita in coppia con Delia Scala. Un progetto che l’attore ha sempre considerato come “una delle cose più belle della mia vita”. Tornando ai film, indimenticabili sono quelli usciti a cavallo tra i ’60 ed i ’70 e diretti da Lucio Fulci ovvero Operazione San Pietro, Nonostante le apparenze e Purché la nazione non lo sappia. Dopo una lunga parentesi tra radio e teatro lavora ad altri successi, su tutti Secondo Ponzio Pilato di Luigi Magni. Strepitoso è poi nella mini serie tv Mio figlio del 2005: qui interpreta il Commissario Vivaldi, papà di un ragazzo gay. Vincerà un Globo d’oro nel 2007 per la sua interpretazione in Viceré di Roberto Faenza. La moglie di Lando era morta nel 2010, dopo oltre 56 anni di matrimonio. Lascia due figli, Massimiliano e Mario.