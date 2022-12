Volete che la batteria vi duri più a lungo? Non potete non provare questo trucco

Da quando il trucchetto è stato rivelato da un tiktoker in molti ci hanno tentato. Ecco come far durare più a lungo la batteria del proprio smartphone Android

Per quanto gli smartphone siano sempre più al passo coi tempi e per certi versi siano addirittura proiettati verso il futuro, uno dei principali problemi che affligge che li utilizza quotidianamente è sicuramente quello relativo alla durata della batteria. Anche questa componente è stata oggetto, nel corso degli anni, di molteplici miglioramenti e le odierne batterie durano, in proporzione, molto più di quelle in uso una decina di anni fa.

Il problema è legato al fatto che gli attuali smartphone sono ormai molto più simili ad un computer che ad un telefonino e, colmi di app in costante aggiornamento e con sistemi operativi sempre più pesanti, le batterie faticano a ‘tenere il ritmo’ con il risultato che la loro durata, di fatto, difficilmente supera i due giorni. Ecco allora che poterne prolungare la durata potrebbe essere d’aiuto a moltissime persone e a quanto pare, con gli smartphone Android, questo è possibile.

Il metodo per far durare la batteria dello smartphone più a lungo

Ma come? Lo ha rivelato un utente di TikTok piuttosto noto e apprezzato dagli appassionati di informatica, tecnologia e del mondo degli smartphone, il quale ha spiegato con grande semplicità come evitare una ‘crisi di ricarica’ urgente del proprio telefonino con un semplice accorgimento. @howfinity ha rivelato l’utilissimo trucco spiegando: “C’è un’opzione su ogni Android che migliorerà in modo significativo la durata della batteria ed interromperà l’aggiornamento delle app in background”.

L’esperto di tecnologia ha spiegato tutto in un video mostrando passo dopo passo come disattivare l’aggiornamento delle app in background per le quali tale funzione non è necessaria. Bisognerà andare nel menù impostazioni e, successivamente, cliccare su “App e notifiche” per trovare l’elenco delle app installate. “Cliccando su informazioni e app vengono visualizzate tutte quelle presenti sul dispositivo Android”.

La procedura vale solo con i dispositivi Android

A questo punto bisognerà farlo con ogni applicazione utilizzata con molta frequenza. “Io uso Canva quasi tutti i giorni, quindi vado su Canva e premo Avanzate e poi c’è un’opzione chiamata Batteria.” ha spiegato il titktoker. sullo schermo dovrebbe apparire un messaggio che indica che le app possono utilizzare la batteria in background: ciò significa che un’app potrebbe scaricare parte della batteria anche quando non la si utilizza. Per evitare che ciò accada, occorre selezionare “Restrizione in background” e quindi su “Limita”. Secondo il tiktoker si dovrebbe immediatamente notare un “notevole miglioramento” della durata della batteria. Molte persone hanno in effetti elogiato il trucco tra i commenti al video anche se alcuni hanno affermato che sul loro dispositivo Android invece non funzionava.