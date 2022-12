Bimbo di 6 anni sepolto sotto il pavimento, la sorellina gravemente ferita | I retroscena agghiaccianti

È una storia che fa gelare il sangue nelle vene quella riguardante due bimbi, uno dei quali trovato morto. I retroscena scoperti dalle forze dell’ordine sono tremendi

Un bimbo di soli 6 anni trovato morto sotto il pavimento di casa e la sorellina della stessa età della vittima, gravemente ferita. È quanto scoperto dalla loro nonna, che ha poi lanciato l’allarme portando a galla un retroscena a dir poco agghiacciante.

La vicenda arriva dagli Stati Uniti ed in particolare dallo stato dell’Arkansas: è successo tutto venerdì 16 dicembre giorno nel quale le autorità giunte sul posto hanno fatto l’orribile ritrovamento. Nascosto sotto le assi di legno del pavimento dell’abitazione nella quale viveva insieme alla famiglia c’era il corpicino senza vita di un bimbo di appena sei anni.

Orrore in una casa: bimbo di 6 anni sepolto sotto il pavimento

Ma non è tutto perché nella stessa casa è stata trovata, ancora in vita ma seriamente ferita, anche la sorellina di sei anni; soccorsa dai medici sono state individuate una fitta serie di ferite multiple, comprese ustioni al cuoio capelluto e segni di percosse. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la nonna dei bambini aveva in precedenza cercato di ottenere, senza successo, la loro custodia; aveva dunque deciso di recarsi nell’appartamento in cui vivevano per vederli e qui si è ritrovata dinnanzi ad uno scenario di violenze, abusi e maltrattamenti. E ha lanciato l’allarme chiamando subito la polizia.

Le indagini: cosa ha scoperto la polizia

Il medico legale ha confermato che il corpo del piccolo aveva segni di violenza risalenti ad almeno tre mesi prima (il corpo era in avanzato stato di decomposizione): ferite che ne avrebbero provocato la morte anche se occorreranno ulteriori esami per averne la certezza e stabilire l’esatta causa del decesso. Nessuno si è accorto della sua assenza ne tantomeno che il cadavere fosse stato nascosto sotto il pavimento del corridoio.

Le indagini hanno portato all’arresto, con l’accusa di omicidio, di Ashley Roland, la 28enne madre dei bambini, accusata anche di manomissione di prove fisiche e abusi sui minori. L’arresto, per i medesimi motivi, riguarda anche il fidanzato 33enne Nathan Bridges. Entrambi sono stati rinchiusi in prigione dalla polizia dello stato dell’Arkansas in attesa del processo a loro carico e, ancor prima, degli interrogatori nel corso dei quali dovranno chiarire le ragioni dei loro orribili atti: le indagini non si fermano, in quanto si indaga anche per chiarire con esattezza quando siano state inflitte le terribili ferite alla bambina di 6 anni, sopravvissuta ma sotto shock per quanto accadutole tra le mura domestiche. La piccola nel frattempo è stata portata in un ospedale di Memphis per essere immediatamente curata dai medici e si trova in condizioni stabili.