“Dovete succhiarmi bene il c…” | Dopo il Mondiale, le parole shock del Campione

Un Mondiale quasi tutto all’insegna dell’equilibrio non poteva non chiudersi con una sfida all’ultimo sangue, dove le contendenti hanno davvero dato spettacolo fino all’ultimo minuto.

Solo i rigori hanno decretato la vincente tra Argentina e Francia, le due Nazionali che sono riuscite ad arrivare all’ultimo atto dei Mondiali in Qatar. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2, con l’Albiceleste avanti di due reti (rigore di Messi e Di Maria) che si è fatta raggiungere nel finale da una doppietta di Kylian Mbappé (su rigore e su splendido tiro al volo).

Ai supplementari l’Argentina è tornata nuovamente in vantaggio con la Pulce, ma a pochi minuti dal termine del secondo extra-time un altro calcio di rigore realizzato da Mbappé fissava il punteggio sul 3-3.

Ai calci di rigore l’Argentina non ha fallito neanche un tiro dagli undici metri, mentre per la Francia hanno sbagliato Coman (parato da Emiliano Martinez) e Tchouameni, che ha calciato a lato.

Il gestaccio di Emiliano Martinez e il duro commento di De Paul

Il successo della formazione di Scaloni non è stato privo di polemiche a causa di alcuni comportamenti da parte dei giocatori argentini che sono stati a dir poco sopra le righe.

Sul banco degli imputati è finito soprattutto Emiliano Martinez, portiere pararigori che aveva già fatto esultare il popolo argentino ai quarti di finale contro l’Olanda. Il numero uno dell’Albiceleste ha ricevuto il premio come miglior portiere del Mondiale, ma una volta preso in mano il Guantone d’oro lo ha usato per compiere un gestaccio in diretta mondiale.

Ma non è finita, perché anche altri giocatori dell’Argentina sono stati protagonisti di commenti molto discutibili.

E’ il caso di Rodrigo De Paul, molto conosciuto anche in Italia per la sua militanza nell’Udinese (oggi è all’Atletico Madrid, ndr), che ha usato parole molto dure per vendicarsi di tutti coloro che lo avevano preso di mira dopo la gara con l’Arabia Saudita. L’esordio dell’Argentina fu un incubo (1-2 contro i sauditi) e proprio De Paul fu uno dei più bersagliati dalla critica.

De Paul: "Y todos los que dudaron… chúpenme bien la pija. Me tiraron de todos lados y no me voltearon". #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/kfwMcBIKoo — David Ferrís (@DavidFerriis8) December 18, 2022

L’ex friulano se l’è legata al dito e al momento giusto ha reso pan per focaccia a tutti i detrattori.

In una Storia pubblicata sui social nel bel mezzo dei festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Mondo, De Paul compare in compagnia di Otamendi e non le manda a dire: “Per tutti quelli che mi hanno massacrato… ora mi succhiano bene il c****. Mi avete massacrato da ogni parte”.

L’Argentina criticata anche per l’esultanza contro l’Olanda

Davanti alla tv pubblica De Paul ha poi tenuto un comportamento decisamente diverso, commuovendosi per il successo: “Amo tutti gli argentini, sono orgoglioso di essere nato lì. Vi lasciamo in cima al mondo , spero che vi stiate divertendo tanto quanto noi”.

Anche dopo il successo ai rigori contro l’Olanda i giocatori argentini erano stati criticati per l’esultanza a dir poco ‘canzonatoria’ in faccia agli olandesi.