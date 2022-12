Incidente mortale dopo una festa di compleanno: muore carbonizzato ragazzo di 18 anni

Un altro terribile incidente ha insanguinato in queste ore le strade italiane, a morire un ragazzo di soli 18 anni. Ma come è stato possibile?

Vi avevamo parlato solo qualche giorno fa del terribile incidente stradale tra Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo, in provincia di Alessandria, dove lungo la strada provinciale 244 hanno perso la vita tre ragazzi di 33, 29 e 15 anni, dopo essersi schiantati contro un cancello di un’abitazione privata. E ora un altro grave incidente stradale ha insanguinato in queste ore le strade italiane: è morto un ragazzo di soli 18 anni.

Siamo sempre in Piemonte, ma questa volta in via alle Fabbriche angolo via Bona a Caselle Torinese, in provincia di Torino. L’incidente è avvenuto nella notte di martedì 20 dicembre, quando una Ford Ka si è schiantata contro il muro dell’ex lanificio. A bordo dell’auto c’erano quattro ragazzi, tutti residenti nella stessa cittadina, lo schianto però si sarebbe potuto evitare se Blendi Halili, il 18enne italiano di origine kosovara alla guida del mezzo, avesse avuto la patente.

L’incidente, infatti, è avvenuto proprio perché il giovane non sapeva guidare. Dopo lo schianto, Blendi Halili è rimasto incastrato all’interno della macchina che ha preso a fuoco non lasciandogli scampo. Il 18enne è morto carbonizzato nell’auto. Sorte diversa, invece, per gli altri tre giovani, due 18enni e un 17enne, che sono riusciti dopo l’impatto a uscire dalla macchina appena in tempo, prima che venisse avvolta dalle fiamme. Dopo, i tre ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Ciriè in codice giallo, fortunatamente senza ferite gravi.

L’incidente dopo la festa di compleanno

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, l’incidente sarebbe avvenuto dopo che il gruppo di amici era stato a una festa di compleanno. Dopo l’urto, sia i vigili del fuoco di Caselle Torinese e Torino Centrale che i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, sono intervenuti sul posto per capire come sia avvenuto l’urto. L’auto, infatti, non ha coinvolto altri veicoli, motivo per cui è molto plausibile l’ipotesi secondo cui il 18enne alla guida Blendi Halili abbia perso il controllo dell’auto autonomamente.

Stando alle prime testimonianza, la giovane vittima frequentava la scuola scuola guida, ma doveva ancora sostenere i quiz, ovvero la prima parte dell’esame per il conseguimento della patente. Nello specifico, una volta superata la parte teorica, si ottiene il foglio rosa, col quale si può guidare in compagnia di un istruttore di guida o di un adulto per fare per l’appunto pratica prima dell’esame di guida finale. In questo caso, però, Blendi Halili non era in possesso neanche del foglio rosa, necessario comunque per poter guidare.

Il giovane, quindi, avrebbe preso l’auto del padre, ignaro della situazione, per recarsi alla festa insieme ai suoi amici, purtroppo però, magari dopo aver alzato un po’ il gomito, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il muro di un’azienda alla periferia della cittadina aeroportuale, prendendo fuoco. I carabinieri, però, continuano a indagare per capire cosa effettivamente abbia causato l’incidente, senza escludere nessuna pista.