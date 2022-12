Lost Hangar, i dinosauri invadono il nord-est: così non li avete mai visti

I dinosauri come non li avete mai visti prima sono a Padova grazie alla mostra “Lost Hangar” e vi aspettano con uno special guest d’eccezione.

Forse perché legati a un’esperienza primitiva e primordiale dell’esistenza, forse perché ci ricordano una vita possibile senza l’uomo, i dinosauri esercitano da sempre su di noi un certo fascino e timore allo stesso. In tal senso, infatti, “Jurassic Park” è stata un’ottima scuola, non solo perché ci ha fatto conoscere diversi esemplari, ma soprattutto perché ha riportato in auge tutta la meraviglia di un mondo che non esiste più e che ora si trova proprio a Padova!

Dall’8 dicembre, infatti, ha preso il via al Padiglione 1 della fiera di Padova la mostra “Lost Hangar: dinosauri rivelati”, ovvero un’esperienza immersiva alla scoperta dei dinosauri e del loro habitat primordiale. Per la prima volta in Italia, la più grande collezione mai vista di fossili originali comprenderà anche autentici scheletri completi di dinosauro. Ma non finisce qui.

Questo lavoro di ricerca e innovazione, ha visto all’opera per diversi mesi paleontologi, archeologi, scenografi, informatici, tecnici audio, tutti alla ricerca della realtà perfetta in cui si sono mossi i dinosauro, ricostruendo in ogni minimo dettaglio il loro habitat. E tutto grazie alla realtà virtuale.

Lost Hangar a Padova: tutto quello che c’è da sapere

Grazie all’aiuto della tecnologia, infatti, la mostra è pensata soprattutto per un’esperienza virtuale, che possa restituire in toto l’atmosfera primordiale in cui si muovevano i dinosauri. Dalla vegetazione preistorica da oltre 10 metri d’altezza, fino all’impatto distruttivo nel Golfo del Messico del meteorite che 65 milioni di anni fa decretò l’estinzione di tutte le specie dominanti sulla Terra, tutto sarà a portata di visore, 50 ce ne saranno nello specifico.

“Abbiamo lavorato al più avanzato progetto di ricostruzione 3D, impiegando le più innovative tecnologie grafiche realtime e di fotogrammetria per ricreare ambientazioni preistoriche che vanno dal tardo Triassico alla fine del Cretaceo” ha spiegato Fabio Visentin, amministratore di Web’nGo – OneVR.

“Abbiamo impiegato, nei vari mesi di sviluppo del software che guiderà le sensazioni dei visitatori con l’ipervisione virtuale, ben 8 gli specialisti informatici che hanno realizzato un software con un livello di dettagli di cui andiamo orgogliosi”, ha sottolineato ancora l’amministratore, spiegando le varie virtual room. “Nella seconda virtual room ogni visitatore vivrà invece in prima persona l’esperienza di sperimentare tutte le situazioni più emozionanti nell’arco di 180 milioni di anni di comparsa sulla Terra di questi incredibili animali”.

Ma non solo virtuale, ci sarà anche per l’occasione a Padova uno special guest d’eccezione. Stiamo parlando di Henry un esemplare unico Hypacrosaurus di più di 75 milioni anni, scoperto negli Stati Uniti agli inizi del Novecento e battuto all’asta Cambi di Milano nel 2021 come un’opera d’arte per 300.000 euro. Si tratta di un pezzo più unico che raro proprio per la sua conservazione. Raramente, infatti, esistono al mondo dinosauri così completi, cioè composti quasi totalmente dalle proprie ossa originali, come Henry.

E i dinosauri, non saranno più gli stessi, come ha spiegato il curatore dell’allestimento scientifico, Ilario De Biase: “Contrariamente all’immaginario collettivo che dipinge i dinosauri come mostri violenti e voraci il loro comportamento, confermato dai più recenti studi scientifici, era invece più simile agli attuali mammiferi.