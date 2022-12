Meteo, sarà un Natale gelato? Ecco cosa ci aspetta con l’arrivo dell’anticiclone

Che Natale ci aspetta dal punto di vista climatico? Sono in molti a domandarlo data la situazione degli ultimi giorni con un Italia spaccata in due dal punto di vista delle temperature. Ecco cosa dicono gli esperti

Natale, e ancora prima l’inizio ufficiale dell’inverno, è ormai alle porte ed in tanti vogliono sapere se dal punto di vista meteorologico ci troveremo a fare i conti con una giornata ‘gelida’ o con temperature fuori stagione come quelle registrate negli ultimi giorni al sud. Sono gli esperti a fare chiarezza in merito allo scenario climatico della settimana più attesa dell’anno, con una conferma: l’Italia dovrà fare i conti con il ritorno dell’alta pressione.

E lo stazionamento, almeno per alcuni giorni dell’anticiclone africano che avrà come conseguenze immediate la presenza, sulle pianure settentrionali, della nebbia mentre altrove ed in particolare in montagna e lungo le coste la situazione sarà quasi primaverile.

Meteo Italia, quali temperature per la settimana di Natale

Anche se dal punto di vista termico si registrerà un calo importante delle temperature rispetto a quelle registrate negli ultimi giorni e, dunque, seppur con il sole, sulle catena alpina il freddo sarà decisamente intenso e a tratti gelido. Meglio andrà invece al centro-sud dove gli esperti meteo prevedono un incremento termico con temperature miti e, nebbia a parte, anche in Pianura Padana si prevede un lieve aumento.

L’anticiclone africano insisterà sul Belpaese fino al 21 dicembre circa, lasso di tempo nel quale il bel tempo sarà la costante (ad eccezione delle nebbie e di nubi basse a livello locale in Liguria ed alta Toscana) con temperature massime che tra centro e sud si attesteranno tra i 15 ed i 30 gradi. Dopo i record termici degli ultimi giorni (sono stati registrati addirittura 30 gradi), caleranno di circa 8-10 gradi le temperature in Sicilia pur attestandosi al di sopra delle medie del periodo.

Che tempo potrebbe fare a Natale sull’Italia

I primi segnali di un seppur lieve cambiamento li avremo a partire dal 22 dicembre, quando una perturbazione atlantica spazzerà via l’anticiclone africano portando per quasi 36 ore, piogge e maltempo in diverse zone del Paese. Si tratterà in ogni caso di fenomeni blandi, di breve durata e localizzati a seguito dei quali tornerà il bel tempo. Insomma solo una parentesi, chiusa la quale l’anticiclone africano si farà di nuovo sentire riportando temperature miti e un contesto soleggiato. E Natale? I modelli attuali parlano di un 25 aprile all’insegna del sole in quasi tutte le regioni centrali e meridionali.

Differente la situazione al nord dove la nuvolosità dovrebbe insistere sulla maggior parte delle regioni con possibilità di piogge tra Liguria e Piemonte. Si tratta in ogni caso di previsioni suscettibili di variazioni che andranno meglio delineandosi nei prossimi giorni.