“Rimarrai nel cuore di tutti noi”: anche Mara Venier si accoda nel grande dolore

Incredulità, rabbia, dolore, tristezza: sono questi i sentimenti che albergano in questi giorni in tutti coloro che hanno conosciuto e ammirato Sinisa Mihajlovic, ma anche nei tanti tifosi che ne hanno apprezzato le gesta sportive e le qualità umane, prima da giocatore e poi da allenatore.

Mihajlovic ha lottato come un leone contro quel mostro chiamato leucemia mieloide acuta, che l’ha strappato alla vita e all’affetto della sua adorata famiglia: davvero toccanti e struggenti le parole di sua moglie Arianna. Il campione serbo lascia sei figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dušan, Nicholas e Marko. Sinisa era stato colpito dalla malattia nel 2019 e con grande coraggio aveva voluto rivelare pubblicamente il suo stato di salute.

Nell’ottobre di quell’anno si sottopose anche ad un trapianto di midollo osseo, ma a marzo 2022 lo stesso Mihajlovic annunciò di doversi sottoporre ad un nuovo ciclo di cure per la ricomparsa della malattia.

Una sofferenza terminata il 16 dicembre 2022, alla clinica Paideia di Roma, dove l’ex Lazio, Inter, Sampdoria e Roma era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Mara Venier ricorda Sinisa Mihajlovic: il video commuove tutti

La commozione per la morte di Mihajlovic è stata fortissima in tutta Italia. Sono molti i programmi televisivi che hanno voluto ricordare e omaggiare l’ex allenatore di Fiorentina, Torino, Milan e Bologna.

Tra questi non poteva mancare Domenica In, con Mara Venier che ha voluto mandare un grosso abbraccio alla famiglia di Mihajlovic e ha voluto anche ricordare il legame che aveva con il calciatore serbo divenuto poi allenatore.

“Un abbraccio a tutta la famiglia di Sinisa, era un nostro amico, un grande uomo e un grande sportivo”, ha detto zia Mara, che ha poi mandato in onda un servizio che ha fatto venire le lacrime agli occhi a tutti: nel filmato, infatti, si vedevano la Venier e Mihajlovic insieme durante le varie interviste.

Un tributo molto sentito che è poi proseguito anche con Eros Ramazzotti, intervenuto in studio: il cantante ha voluto salutare l’amico Sinisa per l’ultima volta.

Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport e responsabile di Gazzetta.it, ha sottolineato lo spirito di Sinisa Mihajlovic, che aveva in mente tante cose per i prossimi mesi: voleva volare a Londra per seguire gli allenamenti di Conte e aggiornarsi sui metodi di lavoro.

Sinisa Mihajlovic, l’emozione di Milly Carlucci

Poi, però, quelle parole che un amico non vorrebbe mai sentire. “Se non funziona questa, è finita…”, ha detto Sinisa Mihajlovic all’amico Di Caro, come rivelato proprio dal giornalista.

Come accennato, anche altri programmi televisivi hanno ricordato Sinisa Mihajlovic con omaggi commossi. Milly Carlucci è apparsa visibilmente emozionata nel ricordare il coach serbo durante La Vita in Diretta (in collegamento dallo studio di Ballando).

Anche Verissimo ha dedicato ampio spazio all’addio a Mihajlovic e Silvia Toffanin ha voluto pubblicare anche un post con il profilo social del programma (la conduttrice non ha Instagram, ndr) per omaggiare l’allenatore scomparso.

“Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai – le dolci parole di Silvia Toffanin – Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. È stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai”.