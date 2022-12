Brutte notizie per i fumatori: clamorosi aumenti dal primo gennaio | E chi fuma tabacco trinciato…

Con l’inizio del nuovo anno, chi fuma potrebbe avere più di un problema a cominciare dagli aumenti che riguarderanno sia il consumo delle sigarette classiche che il tabacco. Ma di quanto stiamo parlando?

Anno nuovo, inflazione vecchia, così inizierà il 2023 per i fumatori. Diciamo pure come, con l’aumento generale anche dei beni di prima necessità, non sorprende in sé e per sé l’aumento a tratti necessario, eppure si tratta di una stangata non da poco che privilegia qualcuno a discapito di altro. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire insieme di cosa stiamo parlando.

Anche se nel 2023 fumare costerà sempre di più, sono, infatti, in calo le accise sulle sigarette, a discapito, però, del prezzo del tabacco trinciato. Nello specifico, un pacchetto di sigarette da 5 euro costerà almeno 10-12 centesimi in più, ovvero 10-8 centesimi in meno rispetto ai 20 centesimi attualmente previsti. Eppure, non si tratta di un generoso sconto. Per recuperare, infatti, soldi “persi” dalla vendita delle sigarette normali, aumenterà il costo di un singolo pacco di tabacco trinciato, ovvero quello usato da chi “crea” da zero le sigarette.

Era però una scelta inevitabile. Stiamo parlando, infatti, di un buco di circa 48 milioni di euro, che non poteva esser di certo condonato. Motivo per cui il Governo, con la legge di bilancio in discussione in Commissione alla Camera dei Deputati, ha deciso di aumentare il prezzo del tabacco trinciato fino a 40 centesimi in più a partire dal 1° gennaio 2023.

Fumare? Sì, ma solo sigarette!

In buona sostanza, fumare le sigarette costerà sempre di più, ma comunque sempre meno di quanto previsto in prima battura dal Governo Meloni, aspetto questo che invece non riguarda il trinciato, motivo per cui si è reso quasi necessario un aumento simile, proprio per coprire circa 48 milioni di euro per lo Stato.

Era da due anni, ovvero da quando è comparso il Covid, che il governo non introduceva nella sua legge di bilancio un aumento della tassazione su sigarette e tabacco. Pur trattandosi ancora però di un emendamento, ovvero ancora deve essere votata la legge di bilancio, nel caso in cui venisse approvata la disposizione modificherebbe significativamente le aliquote di accisa per i trinciati.

Nello specifico, l’aliquota salirà dal 59 al 60 per cento già dall’inizio del 2023, stessa cosa per l’accisa, che raggiungerà i 140 euro al chilo. Questa misura economica andrebbe così a produrre 1,5 miliardi di euro solo nel primo anno. Dal 2024 ci si aspetterebbero addirittura 7,7 miliardi di rientro e soli 3,5 miliardi nel 2025. Insomma, per gli amanti del tabacco trinciato sarebbe una brutta botta, si troverebbero così a pagare molti di più. I fumatori sono ormai abituati agli aumenti, che nei periodi precedenti alla pandemia si presentavano quasi con cadenza annuale. Da poco più di due anni, infatti, lo stato aveva lasciato in pace i fumatori, che avevano dimenticato cosa volesse dire “aumento del costo”.

Finora, però, tra aumenti improvvisi e cambi di formato, a farne le spese erano stati solo i fumatori di sigarette. Che con questa nuova mossa, il Governo Meloni voglia forse recuperare il tempo e le tasse perse a scapito dei fumatori di tabacco?