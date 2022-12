Ezio Greggio, grande commozione a Striscia: “È morto uno di noi”

In queste ore Ezio Greggio festeggia l’ennesimo record di ascolti di Striscia La Notizia ma l’amato conduttore italiano deve fare i conti anche con un grave lutto

Gioia da un lato, dolore dall’altro. Non sono ore facili per Ezio Greggio e per l’intero gruppo di Striscia La Notizia che, pur trovandosi a festeggiare l’ennesimo record di ascolti di un programma che ha ormai superato i 35 anni di vita, deve fronteggiare anche un gravissimo lutto.

La notizia ha colpito tutti come un macigno, un dolore enorme con il quale l’amato conduttore italiano, ma anche il suo pubblico e chi lo segue davanti i riflettori e dietro le quinte del programma satirico in onda su Canale 5 si è trovato a fare i conti.

Ezio Greggio in lutto, un dolore enorme: chi è venuto a mancare

Greggio ha comunque voluto ‘affrontare’ il dolore dandone notizia in diretta televisiva, rivolgendosi direttamente ai suoi telespettatori dato che la persona venuta a mancare era amata da tutti per la sua preziosa carriera cinematografica e televisiva, con oltre 110 film all’attivo e dozzine di partecipazioni di successo sul piccolo schermo, Striscia La Notizia compresa. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la grande sofferenza che ha pervaso Ezio Greggio nell’annunciare il lutto, tanto da arrivare quasi alle lacrime nel dare il suo caloroso addio ad un personaggio che è venuto a mancare nelle ultime ore.

L’annuncio in diretta tv su Canale 5

Vogliamo dedicare un pensiero a lui, morto nelle scorse ore. Si tratta di una notizia che non vorremmo mai dare. Era uno di famiglia. Era un nostro grande amico che purtroppo è venuto a mancare. Ha condotto Striscia la Notizia per ben 54 puntate”. Sono state queste le parole utilizzate dal conduttore per l’attore venuto a mancare. E alle sue, hanno fatto seguito quelle del collega conduttore Enzo Iacchetti che ha rivolto alla famiglia del personaggio scomparso un caloroso saluto, un addio ad una delle figure di punta della storia del cinema italiano e del mondo dello spettacolo tricolore.

Grave lutto annunciato a Striscia: di chi si tratta

Il lutto riguarda del resto un attore che ha conquistato, in carriera, un Globo d’oro ed anche una candidatura al David di Donatello, e le cui ultime apparizioni in ambito cinematografico risalgono al 2016 e al 2017 con il cortometraggio L’ultimo passo del perdono e il film Chi salverà le rose?. Di origini siciliane (era nato a Palermo), la sua era una famiglia di attori ed anche lui ha deciso di seguire questa strada esordendo nel 1959 nel kolossal Ben-Hur. Da allora il suo percorso nel mondo del cinema lo ha portato a raggiungere un successo dopo l’altro.

Stiamo ovviamente parlando del mitico Lando Buzzanca, deceduto lo scorso 18 dicembre all’età di 87 anni dopo un periodo nel quale le sue condizioni di salute erano, stando a quanto dichiarato dalla famiglia, notevolmente peggiorate.