Jasmine Carrisi vittima di bullismo: il drammatico racconto della figlia di Al Bano

Nelle ultime settimane la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha deciso di parlare di sé e svelare alcuni tristi retroscena del suo passato. Confessando di essere stata vittima di bullismo

Un cognome “d’arte” ma che le ha procurato anche alcune problematiche nel corso dell’infanzia. Per Jasmine Carrisi i mesi che precedono il Natale 2022 hanno portato con sé il bisogno di raccontarsi e la consapevolezza che per guardare avanti occorre anche ricordare il proprio passato, dai momenti positivi a quelli più difficili e per certi versi duri.

E così, ospite a Storie Italiane, è tornata a parlare di sé dopo averlo fatto in alcune precedenti interviste, ammettendo, quando era una bambina, di aver passato un periodo non facile. La figlia di Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso è stata molto trasparente nel rivelare alcuni retroscena della sua infanzia che, a differenza di quanto i fan potrebbero pensare dato che il padre è uno dei nomi di punta della musica italiana, è stata tutt’altro che facile.

Vittima di bullismo da bambina: la drammatica confessione di Jasmine Carrisi

“Sono stata vittima di bullismo” ha dunque confessato con grande trasparenza, entrando nel merito della questione e spiegando che cosa le è accaduto da piccola: “Non ho mai subito in modo specifico e diretto forme di bullismo, ma l’idea che tutti sapessero cosa succedeva o non succedeva all’interno della mia famiglia mi ha sempre messo molto a disagio con gli altri ragazzi”. Insomma il problema principale è stato quello di non aver vissuto positivamente l’esposizione mediatica molto forte della sua famiglia per tutto ciò che riguarda il mondo del gossip; chi frequentava la scuola con lei ne era inevitabilmente al corrente dal momento che i genitori erano spessissimo sui giornali, e questo ha rappresentato per Jasmine un problema. Per lo meno all’inizio, perché in seguito le cose sono cambiate: “Ne ho colto gli aspetti positivi”, ha rivelato.

Le feroci critiche per il padre famoso e per l’aspetto fisico

Con le critiche Jasmine ha dovuto fare i conti anche negli anni seguenti. Quando ha infatti deciso di intraprendere un avvio di carriera nel mondo dello spettacolo in molti ne hanno approfittato per insultarla sui social criticandola per due ragioni in particolare: da un lato per il fatto di essere “raccomandata”, dall’altro per il suo aspetto fisico. A proposito di quel periodo la giovane Carrisi ha rivelato: “Ci sono giornate che sto un po’ giù in cui questo tipo di commenti mi ferisce molto, altri in cui non ci faccio caso”.

Ha insomma affrontato l’intera situazione con coraggio ed oggi cerca di spiegare che avviare una carriera professionale come ‘figlia di Al Bano’ sia stato tutt’altro che semplice. A Storie Italiane ha infatti spiegato: “Non lo è affatto, anzi, spesso ci sono molte aspettative su di te che ti fanno vivere male la cosa. Può capitare che ti chiamino perché hai un padre famoso, sì, ma poi sta a te dimostrare quello che vali”.