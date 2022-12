88enne ha una bomba della Prima Guerra Mondiale nel retto: ospedale evacuato d’urgenza

La Seconda Guerra Mondiale, oltre a seminare morte e distruzione, ha lasciato sui vari territori anche un’infinità di bombe inesplose.

Questi ordigni vengono talvolta scoperti in seguito a scavi nel terreno per altri scopi, come ad esempio la realizzazione di edifici o altri lavori. Quando riemerge una bomba della Seconda Guerra Mondiale la zona viene solitamente evacuata, in modo da far brillare l’ordigno in tutta sicurezza. Anche in Francia nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti con una bomba, stavolta risalente alla Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, nessuno poteva immaginare il luogo del ritrovamento di questo ordigno.

I medici di un ospedale francese sono infatti rimasti senza parole nel constatare che un uomo di 88 anni era giunto in ospedale con una bomba del primo conflitto mondiale conficcata nel retto.

L’anziano, la cui identità è rimasta ignota, è arrivato sabato sera all’ospedale Sainte Musse di Tolone, nel sud della Francia, nella speranza che il proiettile di artiglieria 8ins gli venisse rimosso dall’ano.

L’uomo ha usato l’ordigno per piacere sessuale

Inevitabilmente il suo arrivo all’ospedale ha scatenato un allarme bomba, dato che i sanitari che hanno soccorso l’uomo temevano che l’antico ordigno potesse improvvisamente esplodere.

Gli esperti di smaltimento delle bombe sono arrivati rapidamente sul posto e hanno tranquillizzato i sanitari, spiegando che il rischio che il proiettile esplodesse all’interno dell’uomo era praticamente inesistente.

Come riportato dai siti locali, l’uomo aveva utilizzato l’ordigno per procurarsi piacere sessuale.

“Un’emergenza, verificatasi dalle 21:00 alle 23:30 di sabato sera, ha richiesto l’intervento del personale artificiere, l’evacuazione delle emergenze adulti e pediatriche nonché il dirottamento delle emergenze in arrivo”, ha spiegato un portavoce dell’ospedale di Tolone.

“Dovevamo gestire il rischio in maniera reattiva – ha aggiunto – Abbiamo preso tutte le precauzioni”.

Visti i legittimi timori dei medici per la rimozione chirurgica dell’oggetto, gli esperti di detonazione li hanno subito tranquillizzati. La bomba era un oggetto da collezione della prima guerra mondiale ed era un esplosivo comunemente usato dall’esercito francese all’inizio del 1900.

Grazie ad un intervento molto preciso i medici sono riusciti a rimuovere la bomba dal retto dell’anziano. I chirurghi hanno aperto l’addome dell’88enne e hanno rimosso l’ordigno della Prima Guerra Mondiale.

La conferma dell’ospedale: l’anziano sta bene

Una volta recuperata la bomba dal retto dell’uomo, i medici hanno anche provveduto a misurarla: ne è venuto fuori che l’ordigno era lungo circa 20 centimetri e largo circa 5 centimetri.

Il portavoce dell’ospedale ha poi aggiunto che l’uomo si sta riprendendo bene ed è in “buona salute”: nonostante l’età avanzata tutto sembra essere andato per il meglio.

Non è raro che in ospedale giungano persone con oggetti incastrati nel retto o nella vagina in seguito a penetrazioni finite male. In passato è accaduto anche con proiettili, come nel caso di un uomo che si è presentato lo scorso anno al Gloucestershire Royal Hospital, in Inghilterra, con un proiettile anticarro nel retto.