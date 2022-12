Attenzione ai virus spaziali: da Marte potrebbe arrivare una minaccia più grande del Covid

E se i virus avessero una componente extraterrestre? Più della variante omicron del Covid, dovrebbe farci preoccupare quella marziana. Parola di scienziato!

Forse solo tra tantissimi anni si saprà abbastanza sul Coronavirus, da poter chiarire perfino da dove abbia avuto origine e cosa abbia causato la diffusione del virus poi in tutto il mondo, tanto da diventare ben presto un’emergenza a livello globale. Insomma, era da 100 anni circa che il mondo non sperimentava una pandemia di tale portata che continua ad avere strascichi importanti ancora in Cina.

Finora, infatti, la sua genesi resta avvolta nel mistero, eppure la sua diffusione continua, anche se in maniera ridotta, a fare paura. Le varianti continuano a incutere ancora timore, proprio perché non è detto che il vaccino riesca a garantire sempre e comunque una protezione totale, anche se per il momento, pure l’emergenza legata ai nuovi ceppi sembrava aver subito un’importante battuta d’arresto.

Tuttavia, nel corso dei secoli l’umanità si è trovata più volte a dover fronteggiare diverse pandemie. Insomma, il Coronavirus non è stata la prima e non sarà di certo l’ultima, ecco perché resta di vitale importanza il valore dei vaccini, gli unici che possono debellare in toto malattie e pandemie anche nel futuro. Ma cosa fare in caso di virus dalla componente spaziale? A lanciare l’allarme, è stato Giuseppe Remuzzi, il direttore dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, che ne suo ultimo saggio ha spiegato cosa dobbiamo aspettarci dal futuro guardando al passato.

Il pericolo delle ricerche spaziali nel futuro: potrebbero arrivare sulla Terra virus extraterrestri?

Parlando dell’origine dei vaccini e della storia del mondo, scandita proprio dalle diverse pandemie nel corso dei secoli, Giuseppe Remuzzi ha voluto fare il punto della situazione nel suo nuovo saggio “Le monetine di Roosevelt. Una storia dell’umanità attraverso i vaccini”. La storia dell’umanità, infatti, non sarebbe di certo la stessa senza i vaccini che hanno permesso alla nostra specie non solo di sopravvivere, ma anche di evolversi.

“Ci sono delle analogie impressionanti tra quello che è successo nel passato in varie epoche storiche, e quello che ci troviamo ad affrontare oggi”, ha spiegato Remuzzi. “Sapere quali sono state le reazioni, quali sono stati i successi, gli insuccessi, le difficoltà, gli errori, ci aiuta tanto ad apprezzare quello che abbiamo oggi”.

Ma perché Remuzzi ha deciso di ripercorrere la storia dell’umanità che ha lottato contro virus quali il colera, la peste, la poliomelite, la rabbia e anche il Covid-19, parlando proprio di monetine? “Le monetine di Roosevelt sono monetine da 10 centesimi che la Casa Bianca, attraverso il presidente, ha convinto la gente a fare una grande raccolta di fondi“, ha spiegato ancora Remuzzi. “Sono stati raccolti circa 650 milioni di dollari, che sono andati alle persone malate e alla ricerca. E questa è stata la base per poter avere un vaccino efficace. Roosevelt era infatti malato di poliomelite”.

Eppure, sempre secondo il direttore, più che i virus del passato, la vera minaccia è costituita dai virus spaziali del futuro. “Le ricerche spaziali potrebbero portare virus che non conosciamo” – ha sottolineato ancora Remuzzi – “perché la conquista dello spazio è legata ad andare in un posto dove non siamo mai andati, dove non sappiamo che cosa c’è e che cosa portiamo indietro con campioni in cui potrebbero essere ibernati virus o batteri che non conosciamo per niente. Un virus, per esempio, che arriva da Marte potrebbe trovarci del tutto impreparati”.