Come sfruttare al meglio la pubblicità sui social media

I social media come Instagram, Facebook o TikTok offrono grandi possibilità per le imprese. Infatti, se questi vengono sfruttati nel modo giusto, possono farti acquisire nuovi clienti per il tuo business.

Ovviamente serve molto studio per imparare a gestire i social in modo adeguato, tanto che esiste una figura addetta a questo scopo: il social media manager.

Oggi andiamo a scoprire perché dovresti usare la pubblicità sui social media e come utilizzarli al meglio per la tua attività.

Perché dovresti fare pubblicità sui social media?

Prima di tutto partiamo da un dubbio comune: perché dovresti fare pubblicità sui social media?

Per mezzo di questi strumenti avrai la possibilità di essere messo a contatto con i tuoi clienti, in due modi:

Organico, quindi attraverso le tue pubblicazioni non a pagamento

Tramite ads, quindi utilizzando campagne sponsorizzate

Su alcuni social, come TikTok, puoi ricevere ottimi risultati anche sfruttando solo l’organico. Tuttavia, dopo un po’ di tempo le potenzialità dell’organico diminuiscono e diventano necessarie le campagne sponsorizzate.

Ecco spiegato semplicemente perché dovresti fare pubblicità sui social media: per continuare a raggiungere un numero sempre maggiore di potenziali clienti.

Come funziona la pubblicità sui social media?

Ora che hai capito per quali ragioni la pubblicità sui social è essenziale, andiamo a scoprire come funziona nel dettaglio.

Si tratta di contenuti che puntano sull’interruzione, così come lo è la pubblicità in televisione.

Mi spiego meglio: stai guardando un video e questo si blocca per proporti una pubblicità.

Attenzione: il fatto che si tratti di contenuti a pagamento non vuol dire che questi abbiano uno scarso valore. Infatti, questi contenuti devono essere interessanti per intercettare una parte dei potenziali clienti che potrebbero essere interessati alla tua attività.

Su quali canali social devi fare pubblicità?

Un’altra domanda che viene posta spesso riguarda su quali social bisognerebbe concentrare le proprie attenzioni.

Qui non esiste una risposta universale. Infatti, questa dipende dal tuo pubblico di riferimento.

In linea generale possiamo dire che dovresti fare pubblicità su quei social dove si trova il tuo cliente ideale, così da intercettarlo al meglio.

Come fare pubblicità sui social media?

Se vuoi iniziare a pubblicizzare la tua attività sfruttando i social media devi seguire quattro semplicissimi step.

Prima di tutto dovrai individuare il pubblico di riferimento, ossia il tuo cliente ideale al quale rivolgerai le tue inserzioni pubblicitarie.

Il secondo step riguarda la scelta delle piattaforme migliori sulle quali investire.

Poi dovrai definire il budget e, solo infine, capire quali inserzioni utilizzare.

Ad esempio potrai scegliere di utilizzare inserzioni in formato:

Foto

Video

Carosello

Slideshow

Ti consigliamo di testare più tipologie di creatività per scoprire quale funziona meglio per il tuo pubblico.

Serve la Partita IVA per fare pubblicità sui social media?

Eccoci arrivati alla parte dedicata alla fiscalità. Ebbene, secondo la normativa italiana ti serve la Partita IVA se svolgi un’attività abituale e/o professionale oppure se vuoi pubblicizzarti.

Dunque, stando a quanto detto, è automatico che per fare pubblicità online sia necessaria l’apertura della Partita IVA.

Per farlo ti consigliamo di rivolgerti ad un consulente fiscale, come Fiscozen. Con loro potrai avere anche una consulenza fiscale gratuita e senza impegno per scoprire tutto quello che non sai sulla Partita IVA.