Come sta Luca Giurato e perché non si vede più in TV? La parabola di una vera icona

Siamo ormai alle porte del Natale e i telespettatori non vedono l’ora di gustarsi i vari film natalizi trasmessi dai canali televisivi.

Assieme ai ‘Christmas movies’ non mancheranno i tanti programmi televisivi che terranno compagnia durante queste festività, fino ad arrivare alle trasmissioni della sera di Capodanno che accompagneranno tutti gli italiani al brindisi di mezzanotte e all’inizio dell’anno nuovo. Tuttavia, tra i tanti personaggi noti che animeranno questi programmi sulle reti Rai, Mediaset e su tutti gli altri canali televisivi, una di queste figure sicuramente non ci sarà, dato che da diverso tempo non compare sul piccolo schermo. Di chi stiamo parlando?

La persona in questione è Luca Giurato, celebre conduttore televisivo e giornalista, oltre che volto storico della Rai.

Da qualche anno a questa parte Luca Giurato ha lasciato il suo ruolo di presentatore di Uno Mattina: una scelta che ha suscitato molto dispiacere nei fan e anche in coloro che amavano le sue famosissime gaffe, sia in diretta che nei fuori onda, spesso riportate dal tg satirico Striscia la Notizia.

Dagli esordi nel giornalismo a Uno Mattina: la carriera di Giurato

Una sparizione dalla TV, quella di Luca Giurato, che ha fatto comunque rumore, dato che parliamo di uno dei personaggi maggiormente presenti sia nel mondo giornalistico che in quello televisivo degli ultimi decenni.

La sua carriera comincia come cronista nel quotidiano Paese Sera prima di approdare in Rai, negli anni ’90, dove assume il ruolo di vicedirettore del Tg1. Ma il vero trampolino di lancio è la conduzione di Domenica In, nel 1993, assieme a Mara Venier: da quel momento in poi il volto di Luca Giurato entra nelle case di tutti gli italiani, che apprezzano in particolar modo la sua simpatia e la genuinità.

Non è certo un caso se il Premio simpatia finisce per ben due volte nelle mani di Giurato, che lo riceve nel 1989 e nel 1995.

Ma il vero programma di Luca Giurato, quello dove il conduttore si è sempre sentito a casa sua, è senza dubbio Uno Mattina. Giurato ha presentato la storica trasmissione mattutina della Rai per moltissimi anni, affiancato da personaggi come Monica Maggioni, Eleonora Daniele e molti altri.

Come accennato, Luca Giurato è diventato famosissimo anche grazie ai suoi strafalcioni: Striscia la Notizia dedicò addirittura un’intera rubrica al conduttore, intitolata Ci avrei giurato, ma anche la Gialappa’s Band ha spesso preso di mira (sempre bonariamente) il presentatore.

Luca Giurato fa il nonno: ha rinunciato anche ai social

Ma cosa fa oggi Luca Giurato? Il conduttore manca dalla TV dal 2017 e stando alle ultime notizie sembra abbia deciso di trascorrere più tempo con la sua famiglia, preferendo allontanarsi anche dai social network.

Pare che in questi anni abbia ricevuto proposte per partecipare a vari reality show, ma la sua risposta è stata sempre negativa.

Luca Giurato – che compie 83 anni quest’oggi, ndr – è sposato in seconde nozze da oltre 20 anni con Daniela Vergara, anche lei giornalista Rai. Il figlio nato dal primo matrimonio con Gianna Furio lo ha anche reso nonno.