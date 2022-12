Lutto straziante per i Matia Bazar, è morto Mauro Sabbione | Chi è stato e perché lo ricorderemo

Sono ore durissime per il mondo della musica ed in particolare per i Matia Bazar e per i Litfiba, che piangono la morte di Mauro Sabbione. Ripercorriamo la sua incredibile carriera

Da tempo combatteva contro una malattia che, nelle ultime ore se lo è portato via. Gettando nel lutto l’intero mondo della musica, a cominciare dalla sua band, quella della quale ha fatto parte a lungo. Ma anche di altri gruppi molto famosi nei quali aveva militato o collaborato.

Gravissimo lutto per il mondo della musica: i Matia Bazar piangono Mauro Sabbione

Stiamo parlando di Mauro Sabbione, un musicista molto amato nell’ambiente, che ha dato un contributo decisivo alla sua band, i Matia Bazar, in quello che viene identificato come ‘periodo elettronico’ del gruppo. Lui ne ha fatto parte dal 1981 al 1984 ma ancora oggi, a distanza di anni, in tantissimi ricordano il suo prezioso contributo nella discografia della band e non solo perché il musicista ha fatto parte anche dei Litfiba come tastierista.

Stando a quanto emerso Sabbione, che aveva 65 anni e che da ormai diversi mesi si era gravemente ammalato, è deceduto nella serata del 21 dicembre a Milano. Pianista, tastierista, era anche compositore, arrangiatore e produttore: un artista a tutto campo che ha lavorato anche con gruppi del calibro dei Modà e dei Diaframma.

Chi era Mauro Sabbione, la straordinaria carriera

Ma ripercorriamo la sua carriera a cominciare dagli inizi: classe ’57, il tastierista genovese si diplomò al conservatorio Niccolò Paganini e debuttò con i Matia Bazar dal vivo nel tour Il tempo del sole del giugno ’81, due mesi dopo il suo ingresso ufficiale nel gruppo; il primo concerto nel quale ha calcato il palco con loro è stato quello del 26 giugno a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, salutando invece la band il 16 aprile del 1984 con lo spettacolo che si tenne al Piper, nella Capitale.

In tanti lo ricordano per aver contribuito alla composizione di canzoni come Palestina, Astra e Zeta ma anche di Elettrochoc, Casa mia e Bambini di poi mentre con i Litfiba partecipò alle incisioni di El diablo, Live on Line e Insidia. Tra le altre collaborazioni che lo hanno visto protagonista vi sono quelle con Violet Eves e Diskanto, Stellerranti e Garbo, Belze e Mirage. Oltre alla proficua collaborazione con Leo Bassi che proseguiva dal 1985.

Le collaborazioni e l’attività live

Da ricordare il suo ultimo tour chiamato Tango nel fango, strutturato mescolando video e pianosolo e pensato per celebrare l’opera elettronica dei Matia Bazar del periodo nel quale ne ha fatto parte. È salito sul palco per oltre 100 concerti cambiando poi il nome del tour in Tango nel fango di Rabelais.

Infine una chicca: Sabbione era salito sul palco del Festival di Sanremo nel 1983 con i Matia Bazar con il brano Vacanze romane, conquistando il premio della critica. Ebbene da anni per conto dell’Adnkronos curava le pagelle del Festival e la sua rubrica si chiamava, ironicamente, “Il fu Matia Bazar“. Chi lo piange oggi ricorda i suoi sorrisi ed il suo ottimismo mescolati ad una inarrestabile creatività. Tra di essi vi sono anche la moglie Simona Grego, insieme a Zoe e Morgana, le figlie avute da un precedente legame.