Malore in casa, 18enne muore sotto gli occhi della madre | Era stata appena dimessa dall’ospedale

Un nuovo caso di morte in giovane età e di presunta malasanità scuote l’opinione pubblica.

La comunità di Ronchi dei Legionari, comune di circa 12.000 abitanti in provincia di Gorizia, è fortemente scossa dalla notizia del decesso di una giovane del posto. Anisa Mahmic è venuta a mancare a soli 18 anni mentre si trovava all’interno della sua abitazione, dove viveva assieme a sua madre. Stando a quanto riportato dai siti locali, Anisa si è accasciata a terra ed è stata subito soccorsa da sua madre, che ha immediatamente avvertito i soccorsi.

Purtroppo, una volta giunti sul posto, ogni intervento si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 18enne.

Ma ciò che sta provocando un forte dibattito sui social è ciò che è accaduto poco prima. Anisa Mahmic si era infatti recata al pronto soccorso dell’ospedale di Monfalcone, come riportato dal quotidiano Il Gazzettino.

Sul corpo della giovane disposta l’autopsia

La 18enne, infatti, non si sentiva bene e per questo è stata sottoposta ad una serie di esami diagnostici. Tuttavia, le indagini mediche sulla ragazza hanno dato tutte esito negativo.

Per questo Anisa Mahmic è stata dimessa ed è tornata a casa, accompagnata da sua madre. Ma una volta rientrata nell’appartamento la giovane ha continuato ad avvertire il malessere, finché non ha avuto un secondo malore.

La magistratura vuole fare luce sull’accaduto per capire se ci siano state delle negligenze. Per questo è stata disposta l’autopsia sul corpo della ragazza, in modo tale da accertare eventuali responsabilità.

Nel frattempo la notizia della morte di Anisa Mahmic si è sparsa rapidamente a Ronchi dei Legionari e nel circondario. Sono moltissimi i messaggi pubblicati sui social per ricordare la giovane scomparsa.

Tanti amici hanno anche portato mazzi di fiori presso l’abitazione della 18enne assieme a dei cartelloni con scritte di enorme affetto: “Non ti dimenticheremo mai. Non dimenticheremo il tuo sorriso”.

La giovane, come riportato anche dal sito Today, era studentessa presso la scuola Ial di Gorizia: il suo obiettivo era quello di diventare una parrucchiera.

“Anisa, anima gentile che vedeva il bello in ogni persona, dolce solare che sdrammatizzava i momenti più brutti”, si legge in un post pubblicato proprio dai ragazzi della scuola Ial.

Andrea Nataliato morto per emorragia cerebrale: era stato dimesso tre volte

Nei mesi scorsi si sono verificati altri episodi di persone che si sono recate al Pronto Soccorso ma sono stati dimessi, salvo poi essere colpiti nuovamente da un malore.

Lo scorso 4 novembre è stato dichiarato morto Andrea Nataliato, 40enne di Arre (Padova), dimesso per ben tre volte dal pronto soccorso di Schiavonia nel giro di pochi giorni.

Le sue condizioni sono peggiorate fino al malore fatale che lo ha colpito il 3 novembre. Ad ucciderlo è stata un’emorragia cerebrale. Per la sua morte sono ora indagati sei medici, accusati di omicidio colposo e responsabilità sanitaria.