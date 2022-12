Previsioni da incubo per il 2023: ancora una volta Nostradamus ci va giù pesante

Il 2023 è ormai alle porte e si torna a parlare delle attese previsioni di Nostradamus che, anche per il prossimo anno, sono molto preoccupanti

Nel 1555 l’astrologo francese Michel de Nostradam, da tutti conosciuto come Nostradamus, pubblicò un libro di predizioni che includeva una serie di previsioni stranamente accurate, tra le altre, sull’ascesa al potere di Hitler e sull’assassino di JFK. Ma anche per il periodo 2020 e 2022 alcune delle sue premonizioni si sono rivelate molto veritiere: ecco dunque perché in tanti, pur consapevoli che il ‘destino’ non è scritto ma suscettibile di variazioni, cambiamenti ed imprevisti, attendono con trepidazione le sue previsioni per il 2023 ormai alle porte. Che, stando a quanto emerge, sarebbero tutt’altro che positive.

Si torna a parlare di Nostradamus, i motivi

Il famoso profeta francese ha fatto migliaia di predizioni nel suo libro Les Propheties di 467 anni fa ed un numero sorprendente di esse si è già avverato. Nato a Saint Rémy de Provence, nel sud della Francia, nel dicembre del 1503 ha scritto una serie di 932 quartine, poesie di quattro versi, che contengono migliaia di previsioni per il futuro dell’umanità e si ritiene che tali previsioni arrivino fino al 3797.

La agghiaccianti previsioni di Nostradamus per il 2023

Ebbene stando a quanto riportato dal Daily Star che ha provato ad analizzare quanto previsto da Nostradamus per il prossimo anno, si ipotizza che il cannibalismo possa essere all’orizzonte per alcune popolazioni; questo a causa dell’aumento del prezzo del cibo che potrebbe portare ad abitudini alimentari ‘estreme’ e ‘dubbie’.

La crisi del costo della vita in diversi Paesi del mondo continuerà anche nel 2023. Secondo il profeta inoltre la ricerca dell’umanità per trovare il modo di colonizzare Marte, un percorso portato avanti dall’imprenditore e magnate di Twitter Elon Musk, potrebbe arrestarsi bruscamente nei prossimi 12 mesi. Questo perché Nostradamus ha scritto di un “fuoco celeste quando le luci di Marte si spegneranno”. Con SpaceX e lo stesso Musk che di recente hanno ribadito la promessa che il “piano Marte” sta andando avanti, questo brusco stop potrebbe rappresentare qualcosa di terribile.

Le previsioni per la guerra in Ucraina

Nella stessa quartina, solo una riga dopo infatti, Nostradamus parla di “Sette mesi di grande guerra, gente morta per il male”. Non è difficile associare queste parole all’attuale situazione in Ucraina, ancora minacciata dalla sanguinosa invasione ad opera di Vladimir Putin. L’accenno al male potrebbe suggerire che nel 2023 la situazione potrebbe addirittura ulteriormente peggiorare.

L’ambiente, cosa si prevede

Brutte notizie anche per l’ambiente a giudicare dalle premonizioni del profeta: “La terra arida diventerà sempre più riarsa e ci saranno grandi inondazioni quando si vedrà l’arcobaleno”, scrive l’astrologo. Il 2023 potrebbe dunque essere un altro anno all’insegna degli sconvolgimenti e disastri climatici.

Rivolte e terribili “orrori” nelle strade

“Prima o poi vedrai grandi cambiamenti – terribili orrori e vendette“, scrive Nostradamus, accennando a un periodo di maggiori sconvolgimenti sociali e disordini civili. Continua poi scrivendo di “trombe che tremano con grande discordia” e “un accordo rotto”, accennando ancora una volta a qualche forma di rivolta o rivoluzione da qualche parte sulla Terra nel 2023.

Con settimane di rivolte in Iran alla fine di quest’anno dopo l’assassinio di Mahsa Amini a settembre per non aver indossato correttamente l’hijab nel paese ultraconservatore, non sarebbe una sorpresa vedere altre rivolte sociali in tutto il mondo anche tra pochi mesi.