Ballando con le Stelle, dopo Selvaggia Lucarelli anche Antonella Clerici prende posizione: “Questa cosa mi dispiace”

Dopo l’eliminazione, e questa volta definitiva, di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle, non solo Selvaggia Lucarelli si è tolta più di un sassolino dalla scarpa, ma anche Antonella Clerici.

Nel bene o nel male, decidete voi, questa edizione molto turbolenta è giunta al termine tra l’espulsione di Enrico Montesano e le barzellette volgari di Iva Zanicchi. Eppure, a tenere in piedi lo show per tutte queste settimane, suo malgrado, è stato Lorenzo Biagiarelli che ha subito gli effetti collaterali, e in molti casi anche gratuiti, di essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, un personaggio che divide e che non piace nella stragrande maggioranza dei casi.

Tuttavia, proprio ieri, Selvaggia Lucarelli, con un lungo video su Instagram, ha deciso di fare il punto della situazione a dimostrazione del fatto che non è stata lei, in quanto compagna del food blogger, a inficiare il percorso di Biagiarelli all’interno di Ballando, ma la giuria, i giudici a bordo campo e all’inizio anche Anastasia Kuzmina. Insomma, si è spinto appositamente il piede sull’acceleratore, sfruttando sin da subito la posizione scomoda in cui si trovava Biagiarelli che aveva chiesto sin dal principio di essere giudicato per il ballo e per la sua persona, cosa che però non è accaduta, se non in maniera pretestuosa e faziosa.

Così, la Lucarelli ha voluto precisare alcune strane dinamiche avvenute durante il percorso a Ballando di Lorenzo, aspettando apposta l’ultima puntata, prima di dire tutto quello che pensava. “Non gli è stato possibile raccontare praticamente nulla di sé al contrario degli altri”, ha scritto Selvaggia Lucarelli. Ma non finisce qui.

Anche Antonella Clerici dalla parte di Lorenzo Biagiarelli

Nel video, infatti, viene mostrato anche il salvacondotto non usato da Sara Di Vaira per salvare Lorenzo Biagiarelli, salvo poi, la puntata successivo, usarlo proprio per Iva Zanicchi che certamente balla peggio del food blogger. Insomma, non si può dire come sia colpa dio Selvaggia in toto.

“Ha passato due mesi solo a parare colpi e a ballare gratuitamente maltrattato. E mi spiace proprio per Lorenzo Biagiarelli soprattutto, a cui piaceva tantissimo ballare (mi chiedeva da anni di andare a un corso insieme e io sempre NO) e non se lo meritava. Questo sì, è colpa mia”, ha scritto ancora la Lucarelli sui social che ha aggiunto: “P.s. Lui si difende benissimo da solo ma lui giustamente è già oltre e vuole voltare pagina. Io in questo caso sto difendendo me stessa, spero sia chiaro”.

Sotto al video, sono stati davvero tanti i commenti di sostegno a Selvaggia, molti telespettatori, infatti, concordano con la giornalista sul trattamento ingiusto riservato a Biagiarelli. E tra questi spicca il nome di Antonella Clerici che pare proprio non aver gradito la conduzione di Milly Carlucci, rimasta un po’ sullo sfondo in queste dinamiche.

“Peccato solo che Lorenzo non sia uscito per quello che è davvero”, ha scritto Antonella Clerici. “Questa cosa in effetti mi dispiace. Perché lui è una persona davvero speciale, è generoso, curioso e molto intelligente. E anche nel ballo e canto non è niente male. Ma questo a mezzogiorno si vede e io gli voglio davvero bene“.